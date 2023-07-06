Тюменский губернатор открыл библиотеку и встретился с фермерами в Казанском районе

Губернатор Тюменской области открыл в Казанском районе библиотеку «нового поколения» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в церемонии открытия модельной библиотеки в Казанском районе. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Также он провел рабочую встречу с руководителем местного сельхозпредприятия «Агросервис» Леонидом Прощенко.

«Сегодня мы открыли библиотеку нового поколения. В Тюменской области уже действуют восемь подобных учреждений культуры, наполненных новым содержанием. Еще четыре откроются в этом году. Сегодня библиотека — это не только место, где читают книги. Это многофункциональное пространство для людей разных возрастов и интересов», — сообщает Инфоцентр со ссылкой на слова губернатора Тюменской области.

Также глава региона встретился с главой казанского сельхозпредприятия «Агросервис». Александр Моор и Леонид Прощенко обсудили дальнейшие перспективы развития компании. В 2023 году фермерам удалось увеличить размер посевных площадей до 3 917. «У нас налажено крепкое сотрудничество с ХМАО. Мы туда отправляем порядка 70 процентов производимого зерна», — передает Информационный центр правительства Тюменской области слова главы «Агросервиса».

Ранее агентство писало о том, что 7 июля губернатор Тюменской области Александр Моор выехал с рабочим визитом в Казанский район. Он уже посетил спортивный комплекс имени Героя России Жумабая Раизова и местную больницу, в которой недавно завершилась реконструкция.