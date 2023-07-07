ВС РФ остановили наступление ВСУ в Запорожье

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ пытались наступать в Запорожской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия остановила наступление ВСУ на ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством», — рассказал Рогов РИА Новостям. По его словам, противник пошел большим количеством подразделений, но вынужден был отступать на исходные позиции и прятаться в лесопосадках.

Ранее сообщалось, что контрнаступление становится все труднее для украинской армии. ВСУ мешает превосходство России в воздухе и удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне СВО журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

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Российская армия остановила наступление ВСУ на ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством», — рассказал Рогов РИА Новостям. По его словам, противник пошел большим количеством подразделений, но вынужден был отступать на исходные позиции и прятаться в лесопосадках. Ранее сообщалось, что контрнаступление становится все труднее для украинской армии. ВСУ мешает превосходство России в воздухе и удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне СВО журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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