ВС РФ остановили наступление ВСУ в Запорожье

Российская армия остановила наступление ВСУ на ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством», — рассказал Рогов РИА Новостям. По его словам, противник пошел большим количеством подразделений, но вынужден был отступать на исходные позиции и прятаться в лесопосадках.
Ранее сообщалось, что контрнаступление становится все труднее для украинской армии. ВСУ мешает превосходство России в воздухе и удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне СВО журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.
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