ВС РФ остановили наступление ВСУ в Запорожье

07 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались наступать в Запорожской области Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия остановила наступление ВСУ на ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством», — рассказал Рогов РИА Новостям. По его словам, противник пошел большим количеством подразделений, но вынужден был отступать на исходные позиции и прятаться в лесопосадках. Ранее сообщалось, что контрнаступление становится все труднее для украинской армии. ВСУ мешает превосходство России в воздухе и удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне СВО журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

Российская армия остановила наступление ВСУ на ореховском направлении. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Украинские боевики пытались прорваться к нашей линии обороны, но понесли потери, были рассеяны и вынуждены спасаться бегством», — рассказал Рогов РИА Новостям. По его словам, противник пошел большим количеством подразделений, но вынужден был отступать на исходные позиции и прятаться в лесопосадках. Ранее сообщалось, что контрнаступление становится все труднее для украинской армии. ВСУ мешает превосходство России в воздухе и удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне СВО журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.