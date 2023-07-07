Bild: контрнаступление становится все труднее для ВСУ

Наступлению ВСУ мешают успешные контратаки ВС РФ, уточняет Bild Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Успешному контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают мешать российское превосходство в воздухе, а также удачные контратаки. Об этом пишут находящиеся в зоне спецоперации журналисты Пол Ронцхаймер, Вадим Моисенко и Гиоргос Мутафис.

«Две недели назад была сильнейшая российская контратака. <…> Особенно большой проблемой для украинцев является превосходство русских в воздухе», — отмечают авторы в материале для немецкой газеты Bild. Они также уточняют, что солдатам ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны для отражения атак российских солдат. Украинский командующий по имени Андрей рассказал журналистам, что русские видят все передвижения его армии. «Враг видит все наши передвижения. Обычно мы можем двигаться только ночью», — уточняет он. Солдат ВСУ сетует на нехватку очков ночного видения и бронетехники.

В Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 6 июля российские ВС ударили по пунктам размещения солдат ВСУ, а также иностранных наемников. По словам российских добровольцев, участвующих в зоне СВО, украинские бойцы зачастую гибнут из-за нежелания копать новые окопы при смене позиций. Киев перешел в фазу наступления 4 июня.

По словам советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ начали новую волну наступления на запорожском направлении. При этом на Западе отмечают огромное преимущество РФ. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ не достигают успехов в контрнаступлении, передает «Национальная служба новостей». Президент Украины Владимир Зеленский хотел начать наступление раньше, передает RT.