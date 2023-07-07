Из-за жары екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на «Шарташ пляж»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, баден-баден, бассейн, шарташ пляж
Цена свыше 1000 рублей екатеринбуржец не останавливает Фото:

На фоне 30-градусной жары екатеринбуржцы отправились на «Шарташ пляж». Однако многим пришлось столкнуться с длинной очередью на входе. Видео с толпой появилось в социальных сетях.

«На видео — очередь к бассейнам-самостроям „Баден-Бадена“ в районе Шарташского лесопарка. То, что в зоне отдыха по-прежнему существует стройплощадка, горожан не смущает», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга».

Ранее стало известно, что 9 и 10 июля свердловчан ожидает аномальная погода — до 40 градусов тепла. В связи с жарой URA.RU подготовило подборку мест у воды, где можно немного охладиться.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне 30-градусной жары екатеринбуржцы отправились на «Шарташ пляж». Однако многим пришлось столкнуться с длинной очередью на входе. Видео с толпой появилось в социальных сетях. «На видео — очередь к бассейнам-самостроям „Баден-Бадена“ в районе Шарташского лесопарка. То, что в зоне отдыха по-прежнему существует стройплощадка, горожан не смущает», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». Ранее стало известно, что 9 и 10 июля свердловчан ожидает аномальная погода — до 40 градусов тепла. В связи с жарой URA.RU подготовило подборку мест у воды, где можно немного охладиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...