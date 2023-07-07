Из-за жары екатеринбуржцы выстроились в огромные очереди на «Шарташ пляж»

07 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Цена свыше 1000 рублей екатеринбуржец не останавливает Фото: Размик Закарян © URA.RU На фоне 30-градусной жары екатеринбуржцы отправились на «Шарташ пляж». Однако многим пришлось столкнуться с длинной очередью на входе. Видео с толпой появилось в социальных сетях. «На видео — очередь к бассейнам-самостроям „Баден-Бадена“ в районе Шарташского лесопарка. То, что в зоне отдыха по-прежнему существует стройплощадка, горожан не смущает», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». Ранее стало известно, что 9 и 10 июля свердловчан ожидает аномальная погода — до 40 градусов тепла. В связи с жарой URA.RU подготовило подборку мест у воды, где можно немного охладиться.

На фоне 30-градусной жары екатеринбуржцы отправились на «Шарташ пляж». Однако многим пришлось столкнуться с длинной очередью на входе. Видео с толпой появилось в социальных сетях. «На видео — очередь к бассейнам-самостроям „Баден-Бадена“ в районе Шарташского лесопарка. То, что в зоне отдыха по-прежнему существует стройплощадка, горожан не смущает», — сообщает telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга». Ранее стало известно, что 9 и 10 июля свердловчан ожидает аномальная погода — до 40 градусов тепла. В связи с жарой URA.RU подготовило подборку мест у воды, где можно немного охладиться.