Жителей Нового Уренгоя возмутили качели, которые устанавливают на обочине дороги. Фото

07 июля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жителям города не понравилось, что качели устанавливают на обочине дороги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) недовольны качелями, которые устанавливают на обочине дороге между южной и северной частью города. Свое возмущение горожане выразили в соцсети «ВКонтакте». «Для кого устанавливают качели? Подышать газом? Почему делается не для людей? Ну поставьте их на городской площади, на севере можно место найти. Люди просят облагородить места отдыха, на это ноль внимание», — написала Ольга Мильчевская в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «Идея хорошая, место неподходящее», — отметил Алексей Тупицын. «У людей бы спросили, где лучше объекты благоустройства устанавливать! Кому они там нужны, тем более зимой?! Сидеть и дышать выхлопами», — добавила Анна Коренина. В комментариях некоторые горожане перечислили объекты, которые, по их мнению, действительно необходимы в городе. «Нужны раздевалки на пляже, пожалуйста», — попросил Умед Шокирзода. «Лучше бы лавочки по городу поставили, народ гуляет, а присесть негде», — предложил Владимир. «И биотуалеты тоже бы не помешали поставить в разных местах города», — отметил Дмитрий Макаров. Ранее в городском департаменте строительства и ЖКК жителям объясняли, что лавочки и качели предусмотрены на расстоянии не менее 7 метров от проезжей части и предназначены для кратковременного отдыха пешеходов. Также власти приняли решение обустроить пешеходную зону в рамках капитального ремонта существующего моста. Конструкция для качель Фото: группа «ВКонтакте» ЧП | ДТП | Новый Уренгой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) недовольны качелями, которые устанавливают на обочине дороге между южной и северной частью города. Свое возмущение горожане выразили в соцсети «ВКонтакте». «Для кого устанавливают качели? Подышать газом? Почему делается не для людей? Ну поставьте их на городской площади, на севере можно место найти. Люди просят облагородить места отдыха, на это ноль внимание», — написала Ольга Мильчевская в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой». «Идея хорошая, место неподходящее», — отметил Алексей Тупицын. «У людей бы спросили, где лучше объекты благоустройства устанавливать! Кому они там нужны, тем более зимой?! Сидеть и дышать выхлопами», — добавила Анна Коренина. В комментариях некоторые горожане перечислили объекты, которые, по их мнению, действительно необходимы в городе. «Нужны раздевалки на пляже, пожалуйста», — попросил Умед Шокирзода. «Лучше бы лавочки по городу поставили, народ гуляет, а присесть негде», — предложил Владимир. «И биотуалеты тоже бы не помешали поставить в разных местах города», — отметил Дмитрий Макаров. Ранее в городском департаменте строительства и ЖКК жителям объясняли, что лавочки и качели предусмотрены на расстоянии не менее 7 метров от проезжей части и предназначены для кратковременного отдыха пешеходов. Также власти приняли решение обустроить пешеходную зону в рамках капитального ремонта существующего моста.