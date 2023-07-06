Сотрудник пермского ЧОП, ударивший артиста цирка, объявлен в розыск

07 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Данные о Самандаре Исмаиилове появились в базе розыска МВД России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудник частной охранной организации в Перми, подозреваемый в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявлен полицией в розыск. По информации СМИ, речь идет о 20-летнем Самандаре Исмаиилове. Его данные появились в базе розыска МВД России. «Подозреваемый — 20-летний Самандар Исмаиилов, до объявления в розыск, проживавший в Перми. До инцидента в гостинице „Спутник“ у него не было проблем с законом», — пишет 59.RU. Первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов подтвердил 59.RU, что охранник разыскивается в связи с нападением на циркового артиста. Известно также, что молодой человек занимался самбо и имел призовые места на краевых соревнованиях по боевому искусству. Драка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь со 2 на 3 июля. В ходе потасовки российский дрессировщик Игорь Корчагин получил травму и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По версии частной охранной организации, пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Корчагину. Задержан друг Исмаиилова, после драки угрожавший артистам цирка.

Сотрудник частной охранной организации в Перми, подозреваемый в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявлен полицией в розыск. По информации СМИ, речь идет о 20-летнем Самандаре Исмаиилове. Его данные появились в базе розыска МВД России. «Подозреваемый — 20-летний Самандар Исмаиилов, до объявления в розыск, проживавший в Перми. До инцидента в гостинице „Спутник“ у него не было проблем с законом», — пишет 59.RU. Первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов подтвердил 59.RU, что охранник разыскивается в связи с нападением на циркового артиста. Известно также, что молодой человек занимался самбо и имел призовые места на краевых соревнованиях по боевому искусству. Драка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь со 2 на 3 июля. В ходе потасовки российский дрессировщик Игорь Корчагин получил травму и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По версии частной охранной организации, пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Корчагину. Задержан друг Исмаиилова, после драки угрожавший артистам цирка.