06 июля 2023

Сотрудник пермского ЧОП, ударивший артиста цирка, объявлен в розыск

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, наряд, вызов, гибдд
Данные о Самандаре Исмаиилове появились в базе розыска МВД России Фото:

Сотрудник частной охранной организации в Перми, подозреваемый в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявлен полицией в розыск. По информации СМИ, речь идет о 20-летнем Самандаре Исмаиилове. Его данные появились в базе розыска МВД России.

«Подозреваемый — 20-летний Самандар Исмаиилов, до объявления в розыск, проживавший в Перми. До инцидента в гостинице „Спутник“ у него не было проблем с законом», — пишет 59.RU. Первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов подтвердил 59.RU, что охранник разыскивается в связи с нападением на циркового артиста. Известно также, что молодой человек занимался самбо и имел призовые места на краевых соревнованиях по боевому искусству.

Драка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь со 2 на 3 июля. В ходе потасовки российский дрессировщик Игорь Корчагин получил травму и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По версии частной охранной организации, пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Корчагину. Задержан друг Исмаиилова, после драки угрожавший артистам цирка.

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Сотрудник частной охранной организации в Перми, подозреваемый в избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина, объявлен полицией в розыск. По информации СМИ, речь идет о 20-летнем Самандаре Исмаиилове. Его данные появились в базе розыска МВД России. «Подозреваемый — 20-летний Самандар Исмаиилов, до объявления в розыск, проживавший в Перми. До инцидента в гостинице „Спутник“ у него не было проблем с законом», — пишет 59.RU. Первый замминистра территориальной безопасности края Альберт Марданов подтвердил 59.RU, что охранник разыскивается в связи с нападением на циркового артиста. Известно также, что молодой человек занимался самбо и имел призовые места на краевых соревнованиях по боевому искусству. Драка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь со 2 на 3 июля. В ходе потасовки российский дрессировщик Игорь Корчагин получил травму и в тяжелом состоянии был госпитализирован. По версии частной охранной организации, пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью Корчагину. Задержан друг Исмаиилова, после драки угрожавший артистам цирка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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