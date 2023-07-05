05 июля 2023

Полиция задержала друга ЧОПовца, который угрожал артистам цирка после избиения дрессировщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
С мужчиной разбираются сотрудники полиции Фото:

Друг ЧОПовца, угрожавший артистам цирка после избиения дрессировщика, задержан полицейскими в Перми. Его действия были пресечены 5 июля.

«5 июля полиция задержала мужчину, который угрожал артистам цирка после инцидента с избиением дрессировщика Игоря Корчагина. Сейчас правоохранители проводят с ним работу. Мужчина оказался другом сотрудника охранного предприятия, который нанес Корчагину удар, а после этого сбежал в неизвестном направлении», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова.

Потасовка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь с 2 на 3 июля. В результате инцидента известный российский дрессировщик Игорь Корчагин получил серьезные травмы и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники охранной организации заявили, что пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Сейчас гостиница с артистами цирка находится под круглосуточной охраной, шоу «Эпохи» продолжает показы без участия Корчагина.

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Друг ЧОПовца, угрожавший артистам цирка после избиения дрессировщика, задержан полицейскими в Перми. Его действия были пресечены 5 июля. «5 июля полиция задержала мужчину, который угрожал артистам цирка после инцидента с избиением дрессировщика Игоря Корчагина. Сейчас правоохранители проводят с ним работу. Мужчина оказался другом сотрудника охранного предприятия, который нанес Корчагину удар, а после этого сбежал в неизвестном направлении», — пишет perm.aif.ru со ссылкой на министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова. Потасовка между артистами цирка и сотрудниками ГБР произошла в ночь с 2 на 3 июля. В результате инцидента известный российский дрессировщик Игорь Корчагин получил серьезные травмы и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники охранной организации заявили, что пострадавший получил травмы из-за своих коллег, которые шумели в позднее время. Сейчас гостиница с артистами цирка находится под круглосуточной охраной, шоу «Эпохи» продолжает показы без участия Корчагина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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