Рогов: Россия начала контратаку в Запорожской области

ВС РФ вытесняют противника из населенных пунктов в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия контратакует в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы уничтожают противника минометным огнем и артиллерией. По его информации, ВС РФ выдавливают 60-70 бойцов ВСУ из населенного пункта Пятихатка в Запорожской области.
Ранее стало известно, что российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье. Украина понесла огромные потери при атаке.
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