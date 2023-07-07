Рогов: Россия начала контратаку в Запорожской области

07 июля 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ вытесняют противника из населенных пунктов в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия контратакует в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы уничтожают противника минометным огнем и артиллерией. По его информации, ВС РФ выдавливают 60-70 бойцов ВСУ из населенного пункта Пятихатка в Запорожской области. Ранее стало известно, что российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье. Украина понесла огромные потери при атаке.

Российская армия контратакует в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы уничтожают противника минометным огнем и артиллерией. По его информации, ВС РФ выдавливают 60-70 бойцов ВСУ из населенного пункта Пятихатка в Запорожской области. Ранее стало известно, что российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье. Украина понесла огромные потери при атаке.