Рогов: Россия начала контратаку в Запорожской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВС РФ вытесняют противника из населенных пунктов в Запорожской области, сообщил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия контратакует в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы уничтожают противника минометным огнем и артиллерией. По его информации, ВС РФ выдавливают 60-70 бойцов ВСУ из населенного пункта Пятихатка в Запорожской области.

Ранее стало известно, что российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье. Украина понесла огромные потери при атаке.

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Российская армия контратакует в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку», — рассказал Рогов. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российские бойцы уничтожают противника минометным огнем и артиллерией. По его информации, ВС РФ выдавливают 60-70 бойцов ВСУ из населенного пункта Пятихатка в Запорожской области. Ранее стало известно, что российская армия остановила наступление ВСУ в Запорожье. Украина понесла огромные потери при атаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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