Сенатор Карасин жестко ответил США на передачу кассетных боеприпасов ВСУ

08 июля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Карасин предупредил, что ответ будет жестким Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия жестко отреагирует на передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Такое предупреждение США сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — сказал Карасин, передает РИА Новости. Он сообщил, что надеется на соответствующую реакцию международного сообщества. По его мнению, ситуацию с помощью Украине становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения. Ранее представители Белого дома приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Известно, что бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская маленькие бомбы. Они могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.

Россия жестко отреагирует на передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Такое предупреждение США сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — сказал Карасин, передает РИА Новости. Он сообщил, что надеется на соответствующую реакцию международного сообщества. По его мнению, ситуацию с помощью Украине становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения. Ранее представители Белого дома приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Известно, что бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская маленькие бомбы. Они могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.