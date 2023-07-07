07 июля 2023

Сенатор Карасин жестко ответил США на передачу кассетных боеприпасов ВСУ

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Карасин предупредил, что ответ будет жестким Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия жестко отреагирует на передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Такое предупреждение США сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — сказал Карасин, передает РИА Новости. Он сообщил, что надеется на соответствующую реакцию международного сообщества. По его мнению, ситуацию с помощью Украине становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения.

Ранее представители Белого дома приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Известно, что бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская маленькие бомбы. Они могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.

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Россия жестко отреагирует на передачу Вашингтоном Украине кассетных боеприпасов. Такое предупреждение США сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. «Новый шаг к эскалации вокруг Украины, на что ответ будет очень жестким», — сказал Карасин, передает РИА Новости. Он сообщил, что надеется на соответствующую реакцию международного сообщества. По его мнению, ситуацию с помощью Украине становится все более тревожной и вызывает серьезнейшие опасения. Ранее представители Белого дома приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. Известно, что бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская маленькие бомбы. Они могут за считанное время покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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