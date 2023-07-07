Коттедж стоит 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Балки Кетовского муниципального округа (Курган) продают коттедж со спортзалом в подвале. Владелец оценил дом в 20 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Жилой дом в поселке Балки. Построен по индивидуальному проекту с удобной планировкой. В подвале расположены спортзал, бильярдная и котельная. Стоимость — 20 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На первом этаже коттеджа находятся гостиная, кухня, гардероб и гостевая комната. Второй этаж занимают три спальни, ванная комната. Также над гостиной сделан второй свет. Площадь дома составляет 450 квадратных метров. На участке в 27 соток есть баня с двумя летними верандами, два гаража и летняя кухня с зоной барбекю.

Ранее URA.RU писало, что в Глинках продается коттедж с помещением под спортзал. Дом продают в связи с переездом за 25 миллионов рублей.

На участке расположена баня с двумя верандами Сайт Avito

В коттедже сделан второй свет Сайт Avito

В подвале расположен спортзал Сайт Avito