07 июля 2023

Под Курганом за 20 млн рублей продают коттедж со спортзалом в подвале. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттедж стоит 20 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В поселке Балки Кетовского муниципального округа (Курган) продают коттедж со спортзалом в подвале. Владелец оценил дом в 20 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Жилой дом в поселке Балки. Построен по индивидуальному проекту с удобной планировкой. В подвале расположены спортзал, бильярдная и котельная. Стоимость — 20 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На первом этаже коттеджа находятся гостиная, кухня, гардероб и гостевая комната. Второй этаж занимают три спальни, ванная комната. Также над гостиной сделан второй свет. Площадь дома составляет 450 квадратных метров. На участке в 27 соток есть баня с двумя летними верандами, два гаража и летняя кухня с зоной барбекю.

Ранее URA.RU писало, что в Глинках продается коттедж с помещением под спортзал. Дом продают в связи с переездом за 25 миллионов рублей.

На участке расположена баня с двумя верандами
На участке расположена баня с двумя верандами
В коттедже сделан второй свет
В коттедже сделан второй свет
В подвале расположен спортзал
В подвале расположен спортзал
Также в подвале дома есть бильярдная
Также в подвале дома есть бильярдная

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В поселке Балки Кетовского муниципального округа (Курган) продают коттедж со спортзалом в подвале. Владелец оценил дом в 20 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Жилой дом в поселке Балки. Построен по индивидуальному проекту с удобной планировкой. В подвале расположены спортзал, бильярдная и котельная. Стоимость — 20 миллионов рублей», — говорится в объявлении. На первом этаже коттеджа находятся гостиная, кухня, гардероб и гостевая комната. Второй этаж занимают три спальни, ванная комната. Также над гостиной сделан второй свет. Площадь дома составляет 450 квадратных метров. На участке в 27 соток есть баня с двумя летними верандами, два гаража и летняя кухня с зоной барбекю. Ранее URA.RU писало, что в Глинках продается коттедж с помещением под спортзал. Дом продают в связи с переездом за 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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