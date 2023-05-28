Коттедж продается в связи с переездом владельцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Глинки (Курган) продается коттедж с помещением для спортзала. Владелец оценил дом в 25 миллионов рублей. говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Продается дом в микрорайоне Глинки. На третьем этаже находится одно большое помещение для спортзала или детской комнаты. Продаем в связи с переездом за 25 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На первом этаже коттеджа находятся кухня и гостиная. Второй этаж занимают спальни, гардеробная и санузел. Во дворе высажены плодоносящие деревья и кустарники. Также владельцы рассказывают, что на территории есть большая зона отдыха с барбекю.

Ранее URA.RU писало, что в Глинках за 20 миллионов рублей продают семикомнатный коттедж. Он находится недалеко от леса и стоит, как 10 квартир-студий.

На третьем этаже коттеджа расположен спортзал Сайт Avito

Во дворе высажены деревья и кустарники Сайт Avito