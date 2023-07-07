Экс-разведчик США объяснил, почему Пентагон решил передать Киеву кассетные боеприпасы

Экс-разведчик Риттер: США передали Киеву кассетные снаряды из-за нехватки обычных боеприпасов

08 июля 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

США столкнулись с нехваткой легальных снарядов, заявил Скотт Риттер Фото: Air Force Senior Airman Jonathon Carnell / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кассетные боеприпасы будут переданы США Киеву из-за нехватки 155-миллиметровых фугасных снарядов для украинских военных. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Если вы вслушаетесь в логику, предлагаемую администрацией президента США Джо Байдена, главная причина передачи кассетных снарядов в том, что у Украины заканчиваются обычные 155-миллиметровые снаряды», — передает слова Риттера РИА Новости. Риттер также отметил, что кассетные артиллерийские снаряды М864 калибра 155 миллиметров не использовались американскими вооруженными силами с 2016 года, так как их считают несовместимыми с моральными стандартами. Кассетные боеприпасы были разработаны для использования против массированных атак бронетехники. Российские войска в настоящее время не осуществляют такие атаки, а находятся в защитных позициях. Поэтому кассетные боеприпасы практически бесполезны. Он также предполагает, что украинские вооруженные силы будут использовать кассетные боеприпасы против гражданских объектов, аналогично случаям в Донецке и Луганске. По словам Риттера, это может привести к увеличению числа жертв среди мирного населения. Последние решение Белого дома о передаче Украине кассетных боеприпасов вызвало тревогу в России. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил предупреждение США о возможных жестких реакциях со стороны России, если план будет реализован. Джо Байден объяснил, что поставка кассетных боеприпасов в Украину является временной мерой до тех пор, пока страны Запада не увеличат производство обычных снарядов, передает «Национальное агентство новостей». Посол России в США Анатолий Антонов назвал это действие жестом отчаяния, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кассетные боеприпасы будут переданы США Киеву из-за нехватки 155-миллиметровых фугасных снарядов для украинских военных. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Если вы вслушаетесь в логику, предлагаемую администрацией президента США Джо Байдена, главная причина передачи кассетных снарядов в том, что у Украины заканчиваются обычные 155-миллиметровые снаряды», — передает слова Риттера РИА Новости. Риттер также отметил, что кассетные артиллерийские снаряды М864 калибра 155 миллиметров не использовались американскими вооруженными силами с 2016 года, так как их считают несовместимыми с моральными стандартами. Кассетные боеприпасы были разработаны для использования против массированных атак бронетехники. Российские войска в настоящее время не осуществляют такие атаки, а находятся в защитных позициях. Поэтому кассетные боеприпасы практически бесполезны. Он также предполагает, что украинские вооруженные силы будут использовать кассетные боеприпасы против гражданских объектов, аналогично случаям в Донецке и Луганске. По словам Риттера, это может привести к увеличению числа жертв среди мирного населения. Последние решение Белого дома о передаче Украине кассетных боеприпасов вызвало тревогу в России. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил предупреждение США о возможных жестких реакциях со стороны России, если план будет реализован. Джо Байден объяснил, что поставка кассетных боеприпасов в Украину является временной мерой до тех пор, пока страны Запада не увеличат производство обычных снарядов, передает «Национальное агентство новостей». Посол России в США Анатолий Антонов назвал это действие жестом отчаяния, сообщает телеканал 360.