В Минобороны Украины обещали не использовать кассетные боеприпасы для ударов по РФ

Кассетные боеприпасы не будут применяться для ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Кассетные боеприпасы не будут использоваться для ударов по территории РФ», — написал Резников в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что снаряды применят исключительно для «освобождения» украинских территорий. Боеприпасы будут использоваться на местах скопления российских военных, подчеркнул Резников.
Украина будет тщательно отслеживать использование данного оружия и определит локальные зоны, где оно будет применяться. После «освобождения территорий» приоритетом будет разминирование. Украина будет предоставлять отчеты своим партнерам о применении этих боеприпасов и их эффективности, заключил Резников.
Ранее стало известно о решении, принятом Белым домом, о передаче Украине кассетных боеприпасов, которое вызвало беспокойство в России. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупредил США о возможной жесткой реакции со стороны России, если этот план будет выполнен. Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы в ответственной манере и не применять их в жилых районах, передает «Национальное агентство новостей».
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