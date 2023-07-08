Жителям Шебекино запретили возвращаться домой после ночного обстрела ВСУ

08 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Возвращение жителей Шебекино в город приостановлено, отметил Вячеслав Гладков Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Шебекино (Белгородская область) приостановили возвращение местных жителей после возобновления обстрелов Украиной этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «После ночных событий в Шебекино приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также он уточнил, что на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города. 25 июня были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. В настоящий момент продолжаются восстановительные работы. Гладков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Шебекино в ночь на 8 июля. Они нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град», передает «Пятый канал». В результате происшествия пострадавших не обнаружено, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого Киев активно обстреливал город месяц назад.

В Шебекино (Белгородская область) приостановили возвращение местных жителей после возобновления обстрелов Украиной этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «После ночных событий в Шебекино приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также он уточнил, что на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города. 25 июня были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. В настоящий момент продолжаются восстановительные работы. Гладков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Шебекино в ночь на 8 июля. Они нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град», передает «Пятый канал». В результате происшествия пострадавших не обнаружено, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого Киев активно обстреливал город месяц назад.