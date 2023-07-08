Жителям Шебекино запретили возвращаться домой после ночного обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
Возвращение жителей Шебекино в город приостановлено, отметил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Шебекино (Белгородская область) приостановили возвращение местных жителей после возобновления обстрелов Украиной этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«После ночных событий в Шебекино приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также он уточнил, что на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города.

25 июня были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. В настоящий момент продолжаются восстановительные работы. Гладков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Шебекино в ночь на 8 июля. Они нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град», передает «Пятый канал». В результате происшествия пострадавших не обнаружено, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого Киев активно обстреливал город месяц назад.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шебекино (Белгородская область) приостановили возвращение местных жителей после возобновления обстрелов Украиной этой ночью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «После ночных событий в Шебекино приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также он уточнил, что на два дня объявлены выходные для строителей, которые занимаются восстановлением города. 25 июня были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. В настоящий момент продолжаются восстановительные работы. Гладков ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Шебекино в ночь на 8 июля. Они нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град», передает «Пятый канал». В результате происшествия пострадавших не обнаружено, сообщает деловое издание «Взгляд». До этого Киев активно обстреливал город месяц назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...