ВСУ кардинально изменили тактику наступления

Рогов: ВСУ сменили тактику наступления на запорожском направлении

08 июля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Армия Украины стала атаковать малочисленными группами на запорожском направлении, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боев на запорожском направлении. От массированных атак они переходят к малочисленным. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В последнее время украинские боевики изменили тактику боевых действий на линии фронта. Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта. Их цель — захватить наши передовые позиции и там закрепиться», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Причина смена тактики кроется в том, что ВСУ до этого несли большие потери. Рогов отметил, что командование армии Украины осознало неэффективность массированной атаки. Украина начала контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Спустя месяц боев Украина не смогла достичь весомых результатов: у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Глава Минобороны Украины Алексей Резников, оправдывая неэффективность контрнаступления, заявил, что главная битва еще впереди. Его слова приводит «Национальная служба новостей». Ранее Рогов отмечал, что Россия пошла в контратаку на запорожском направлении. Армия России выдавливает противника из населенного пункта Пятихатка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боев на запорожском направлении. От массированных атак они переходят к малочисленным. Об этом заявил запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В последнее время украинские боевики изменили тактику боевых действий на линии фронта. Они перешли к атакам небольшими группами, и чаще всего просто пехотой, на широком участке фронта. Их цель — захватить наши передовые позиции и там закрепиться», — заявил РИА Новости Владимир Рогов. Причина смена тактики кроется в том, что ВСУ до этого несли большие потери. Рогов отметил, что командование армии Украины осознало неэффективность массированной атаки. Украина начала контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Спустя месяц боев Украина не смогла достичь весомых результатов: у России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны по всей линии фронта. Глава Минобороны Украины Алексей Резников, оправдывая неэффективность контрнаступления, заявил, что главная битва еще впереди. Его слова приводит «Национальная служба новостей». Ранее Рогов отмечал, что Россия пошла в контратаку на запорожском направлении. Армия России выдавливает противника из населенного пункта Пятихатка.