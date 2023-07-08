Литва закрыла границу с Белоруссией

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт с Белоруссией
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , стоп, stop, знак въезд запрещен
Литва закрыла пропускной пункт Мядининкай Фото:

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии.

«Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — говорится в telegram-канале ведомства. Белоруссия со своей стороны готова впускать транспортные средства и граждан Литвы на свою территорию.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это связано с тем, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что усилить безопасность следует перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что его страна также усилит оборону из-за приезда Евгения Пригожина в Белоруссию, передает «Национальная служба новостей». Сам Пригожин со своими бойцами оказался в республике после мятежа, который он устроил 24 июня.

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Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии. «Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — говорится в telegram-канале ведомства. Белоруссия со своей стороны готова впускать транспортные средства и граждан Литвы на свою территорию. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это связано с тем, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что усилить безопасность следует перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что его страна также усилит оборону из-за приезда Евгения Пригожина в Белоруссию, передает «Национальная служба новостей». Сам Пригожин со своими бойцами оказался в республике после мятежа, который он устроил 24 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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