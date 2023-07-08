Литва закрыла границу с Белоруссией

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт с Белоруссией

08 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Литва закрыла пропускной пункт Мядининкай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии. «Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — говорится в telegram-канале ведомства. Белоруссия со своей стороны готова впускать транспортные средства и граждан Литвы на свою территорию. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это связано с тем, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что усилить безопасность следует перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что его страна также усилит оборону из-за приезда Евгения Пригожина в Белоруссию, передает «Национальная служба новостей». Сам Пригожин со своими бойцами оказался в республике после мятежа, который он устроил 24 июня.

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии. «Сегодня в 13.00 литовская сторона в одностороннем порядке прекратила оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Мядининкай (напротив пункта пропуска Каменный Лог)», — говорится в telegram-канале ведомства. Белоруссия со своей стороны готова впускать транспортные средства и граждан Литвы на свою территорию. Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал усилить восточный фланг НАТО. Это связано с тем, что в Белоруссию приехала часть бойцов ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что усилить безопасность следует перед саммитом НАТО, который пройдет 11—12 июля. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что его страна также усилит оборону из-за приезда Евгения Пригожина в Белоруссию, передает «Национальная служба новостей». Сам Пригожин со своими бойцами оказался в республике после мятежа, который он устроил 24 июня.