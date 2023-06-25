Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за переезда Пригожина в Белоруссию

26 июня 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

Гитанас Науседа призвал НАТО усилить восточный фланг после прибытия Пригожина в Белоруссию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Безопасность восточных границ должна быть усилена со стороны НАТО, если Евгений Пригожин вместе с бойцами своей частной армии передислоцируется в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если окажется — пока что говорю в сослагательном наклонении — что Пригожин или его частная армия окажутся в Белоруссии… это означает только одно — что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО», — цитируют слова Науседы The Gardian. Президент подчеркнул особую важность дополнительной безопасности в канун саммита НАТО, который намечен на 11—12 июля. Ранее стало известно, что основатель частной армии Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. Переход состоялся после мятежа, который завершился разговором Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Безопасность восточных границ должна быть усилена со стороны НАТО, если Евгений Пригожин вместе с бойцами своей частной армии передислоцируется в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если окажется — пока что говорю в сослагательном наклонении — что Пригожин или его частная армия окажутся в Белоруссии… это означает только одно — что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО», — цитируют слова Науседы The Gardian. Президент подчеркнул особую важность дополнительной безопасности в канун саммита НАТО, который намечен на 11—12 июля. Ранее стало известно, что основатель частной армии Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. Переход состоялся после мятежа, который завершился разговором Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.