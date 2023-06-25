25 июня 2023

Президент Литвы призвал усилить восточный фланг НАТО из-за переезда Пригожина в Белоруссию

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Гитанас Науседа, stock
Гитанас Науседа призвал НАТО усилить восточный фланг после прибытия Пригожина в Белоруссию Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Безопасность восточных границ должна быть усилена со стороны НАТО, если Евгений Пригожин вместе с бойцами своей частной армии передислоцируется в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Если окажется — пока что говорю в сослагательном наклонении — что Пригожин или его частная армия окажутся в Белоруссии… это означает только одно — что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО», — цитируют слова Науседы The Gardian. Президент подчеркнул особую важность дополнительной безопасности в канун саммита НАТО, который намечен на 11—12 июля.

Ранее стало известно, что основатель частной армии Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. Переход состоялся после мятежа, который завершился разговором Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Безопасность восточных границ должна быть усилена со стороны НАТО, если Евгений Пригожин вместе с бойцами своей частной армии передислоцируется в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Если окажется — пока что говорю в сослагательном наклонении — что Пригожин или его частная армия окажутся в Белоруссии… это означает только одно — что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ, и сейчас я говорю не только о Литве, но, несомненно, и обо всей организации НАТО», — цитируют слова Науседы The Gardian. Президент подчеркнул особую важность дополнительной безопасности в канун саммита НАТО, который намечен на 11—12 июля. Ранее стало известно, что основатель частной армии Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. Переход состоялся после мятежа, который завершился разговором Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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