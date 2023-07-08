НАТО боится нападения на Байдена со стороны Белоруссии

Президент Литвы Науседа: страны НАТО усилили оборону Вильнюса перед саммитом

08 июля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Джо Байден будет участвовать на саммите НАТО 11—12 июля Фото: Official White House / Adam Schultz НАТО значительно укрепила защиту Вильнюса (Литва) перед саммитом альянса, который пройдет здесь 11—11 июля. Это создано, чтобы обезопасить президента США Джо Байдена и лидеров других стран, которые входят в альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — заявил Гитанас Науседа, комментируя усиление мер безопасности перед саммитом НАТО. Его слова приводит агентство Reuters . Встреча лидеров альянса пройдет всего в 12 километрах от границы с Белоруссией. Так, Германия развернула 12 установок ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет или боевых самолетов. А Испания привезла в Вильнюс систему ПВО NASAMS. Финляндия и Франция решили отправить военные самолеты, а Великобритания — средства для борьбы с беспилотниками. Страны Запада еще не определились с тем, что можно предложить Украине на саммите. Вопрос о присоединении Украины к НАТО также не будет до конца решен по итогам встречи. Ранее Литва частично закрыла границу с Белоруссией. Пропускной пункт Мядининкай перестал работать. До этого бойцы ЧВК «Вагнер» со своим основателем Евгением Пригожиными прилетели Белоруссию после мятежа 24 июня.

НАТО значительно укрепила защиту Вильнюса (Литва) перед саммитом альянса, который пройдет здесь 11—11 июля. Это создано, чтобы обезопасить президента США Джо Байдена и лидеров других стран, которые входят в альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — заявил Гитанас Науседа, комментируя усиление мер безопасности перед саммитом НАТО. Его слова приводит агентство Reuters. Встреча лидеров альянса пройдет всего в 12 километрах от границы с Белоруссией. Так, Германия развернула 12 установок ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет или боевых самолетов. А Испания привезла в Вильнюс систему ПВО NASAMS. Финляндия и Франция решили отправить военные самолеты, а Великобритания — средства для борьбы с беспилотниками. Страны Запада еще не определились с тем, что можно предложить Украине на саммите. Вопрос о присоединении Украины к НАТО также не будет до конца решен по итогам встречи. Ранее Литва частично закрыла границу с Белоруссией. Пропускной пункт Мядининкай перестал работать. До этого бойцы ЧВК «Вагнер» со своим основателем Евгением Пригожиными прилетели Белоруссию после мятежа 24 июня.