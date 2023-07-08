НАТО боится нападения на Байдена со стороны Белоруссии

Президент Литвы Науседа: страны НАТО усилили оборону Вильнюса перед саммитом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден будет участвовать на саммите НАТО 11—12 июля Фото:

НАТО значительно укрепила защиту Вильнюса (Литва) перед саммитом альянса, который пройдет здесь 11—11 июля. Это создано, чтобы обезопасить президента США Джо Байдена и лидеров других стран, которые входят в альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — заявил Гитанас Науседа, комментируя усиление мер безопасности перед саммитом НАТО. Его слова приводит агентство Reuters. Встреча лидеров альянса пройдет всего в 12 километрах от границы с Белоруссией.

Так, Германия развернула 12 установок ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет или боевых самолетов. А Испания привезла в Вильнюс систему ПВО NASAMS. Финляндия и Франция решили отправить военные самолеты, а Великобритания — средства для борьбы с беспилотниками.

Страны Запада еще не определились с тем, что можно предложить Украине на саммите. Вопрос о присоединении Украины к НАТО также не будет до конца решен по итогам встречи.

Ранее Литва частично закрыла границу с Белоруссией. Пропускной пункт Мядининкай перестал работать. До этого бойцы ЧВК «Вагнер» со своим основателем Евгением Пригожиными прилетели Белоруссию после мятежа 24 июня.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
НАТО значительно укрепила защиту Вильнюса (Литва) перед саммитом альянса, который пройдет здесь 11—11 июля. Это создано, чтобы обезопасить президента США Джо Байдена и лидеров других стран, которые входят в альянс. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным, когда прибывают Байден и лидеры 40 стран», — заявил Гитанас Науседа, комментируя усиление мер безопасности перед саммитом НАТО. Его слова приводит агентство Reuters. Встреча лидеров альянса пройдет всего в 12 километрах от границы с Белоруссией. Так, Германия развернула 12 установок ЗРК Patriot для перехвата баллистических ракет или боевых самолетов. А Испания привезла в Вильнюс систему ПВО NASAMS. Финляндия и Франция решили отправить военные самолеты, а Великобритания — средства для борьбы с беспилотниками. Страны Запада еще не определились с тем, что можно предложить Украине на саммите. Вопрос о присоединении Украины к НАТО также не будет до конца решен по итогам встречи. Ранее Литва частично закрыла границу с Белоруссией. Пропускной пункт Мядининкай перестал работать. До этого бойцы ЧВК «Вагнер» со своим основателем Евгением Пригожиными прилетели Белоруссию после мятежа 24 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...