МИД РФ предупредил США об ужасных последствиях из-за поставки кассетных боеприпасов

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Белый дом решил поставить Украине кассетные боеприпасы в начале июля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы означает, что Вашингтон становится соучастником минирования территорий в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — написала Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что страны Запада еще больше втянулись в боевые действия на Украине.

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США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за провала контрнаступления. Однако такое оружие не сможет существенным образом повлиять на ход специальной военной операции, отметила Захарова.

Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Отмечается, что в США признают опасность от применения кассетных боеприпасов в зоне боевых действий.

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Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы означает, что Вашингтон становится соучастником минирования территорий в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — написала Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что страны Запада еще больше втянулись в боевые действия на Украине. США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за провала контрнаступления. Однако такое оружие не сможет существенным образом повлиять на ход специальной военной операции, отметила Захарова. Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Отмечается, что в США признают опасность от применения кассетных боеприпасов в зоне боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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