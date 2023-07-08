МИД РФ предупредил США об ужасных последствиях из-за поставки кассетных боеприпасов

Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы означает, что Вашингтон становится соучастником минирования территорий в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — написала Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что страны Запада еще больше втянулись в боевые действия на Украине.
Решение США поставить Украине кассетные боеприпасы означает, что Вашингтон становится соучастником минирования территорий в зоне спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей», — написала Мария Захарова, ее слова приводит официальный сайт МИД России. Она также отметила, что страны Запада еще больше втянулись в боевые действия на Украине. США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за провала контрнаступления. Однако такое оружие не сможет существенным образом повлиять на ход специальной военной операции, отметила Захарова. Белый дом анонсировал передачу Украине кассетных боеприпасов 7 июля. Отмечается, что в США признают опасность от применения кассетных боеприпасов в зоне боевых действий.