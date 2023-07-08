Депутат КПРФ в Хакасии отказался работать под началом губернатора Коновалова

08 июля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Губернатор Валентин Коновалов занял свой пост в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Верховного Совета Хакасии Николая Разумов вышел из фракции и партии КПРФ из-за отношения к деятельности нынешнего главы республики Хакасия Валентина Коновалова. Разумов заявил, что Коновалов ничего не сделал для региона. «Валентин Олегович не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал в Хакасии», — заявил Николай Разумов в разговоре с агентством « Новости Хакасии ». Разумов также решил покинуть партию. После этого он планирует баллотироваться на выборах как независимый кандидат. Разумов недоволен тем, что Коновалов не решил проблемы в регионе. По словам депутата, глава Хакасии не смог за пять лет наладить водоснабжение и построить дороги. В регионе большое число школ и домов культуры нуждаются в ремонте. Также в Хакасии существует проблемы с выплатами заработных плат учителям. 7 июля депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол призвал срочно решить эту ситуацию. Ранее данные опроса показали, что у Коновалова самый низкий электоральный рейтинг (эти числа показывают число людей, которые будут голосовать за человека на выборах — прим. URA.RU). Это следует из выводов участников круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты». Депутатский состав будет меняться после выборов в сентябре 2023 года. До этого момента функционирует предыдущий состав Верховного Совета Хакасии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Верховного Совета Хакасии Николая Разумов вышел из фракции и партии КПРФ из-за отношения к деятельности нынешнего главы республики Хакасия Валентина Коновалова. Разумов заявил, что Коновалов ничего не сделал для региона. «Валентин Олегович не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал в Хакасии», — заявил Николай Разумов в разговоре с агентством «Новости Хакасии». Разумов также решил покинуть партию. После этого он планирует баллотироваться на выборах как независимый кандидат. Разумов недоволен тем, что Коновалов не решил проблемы в регионе. По словам депутата, глава Хакасии не смог за пять лет наладить водоснабжение и построить дороги. В регионе большое число школ и домов культуры нуждаются в ремонте. Также в Хакасии существует проблемы с выплатами заработных плат учителям. 7 июля депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол призвал срочно решить эту ситуацию. Ранее данные опроса показали, что у Коновалова самый низкий электоральный рейтинг (эти числа показывают число людей, которые будут голосовать за человека на выборах — прим. URA.RU). Это следует из выводов участников круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты». Депутатский состав будет меняться после выборов в сентябре 2023 года. До этого момента функционирует предыдущий состав Верховного Совета Хакасии.