Депутат КПРФ в Хакасии отказался работать под началом губернатора Коновалова

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, коновалов валентин
Губернатор Валентин Коновалов занял свой пост в 2018 году Фото:

Депутат Верховного Совета Хакасии Николая Разумов вышел из фракции и партии КПРФ из-за отношения к деятельности нынешнего главы республики Хакасия Валентина Коновалова. Разумов заявил, что Коновалов ничего не сделал для региона.

«Валентин Олегович не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал в Хакасии», — заявил Николай Разумов в разговоре с агентством «Новости Хакасии». Разумов также решил покинуть партию. После этого он планирует баллотироваться на выборах как независимый кандидат.

Разумов недоволен тем, что Коновалов не решил проблемы в регионе. По словам депутата, глава Хакасии не смог за пять лет наладить водоснабжение и построить дороги. В регионе большое число школ и домов культуры нуждаются в ремонте. Также в Хакасии существует проблемы с выплатами заработных плат учителям. 7 июля депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол призвал срочно решить эту ситуацию.

Ранее данные опроса показали, что у Коновалова самый низкий электоральный рейтинг (эти числа показывают число людей, которые будут голосовать за человека на выборах — прим. URA.RU). Это следует из выводов участников круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты».

Депутатский состав будет меняться после выборов в сентябре 2023 года. До этого момента функционирует предыдущий состав Верховного Совета Хакасии.

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Депутат Верховного Совета Хакасии Николая Разумов вышел из фракции и партии КПРФ из-за отношения к деятельности нынешнего главы республики Хакасия Валентина Коновалова. Разумов заявил, что Коновалов ничего не сделал для региона. «Валентин Олегович не сдержал своих обещаний и ничего толком не сделал в Хакасии», — заявил Николай Разумов в разговоре с агентством «Новости Хакасии». Разумов также решил покинуть партию. После этого он планирует баллотироваться на выборах как независимый кандидат. Разумов недоволен тем, что Коновалов не решил проблемы в регионе. По словам депутата, глава Хакасии не смог за пять лет наладить водоснабжение и построить дороги. В регионе большое число школ и домов культуры нуждаются в ремонте. Также в Хакасии существует проблемы с выплатами заработных плат учителям. 7 июля депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол призвал срочно решить эту ситуацию. Ранее данные опроса показали, что у Коновалова самый низкий электоральный рейтинг (эти числа показывают число людей, которые будут голосовать за человека на выборах — прим. URA.RU). Это следует из выводов участников круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты». Депутатский состав будет меняться после выборов в сентябре 2023 года. До этого момента функционирует предыдущий состав Верховного Совета Хакасии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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