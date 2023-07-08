08 июля 2023
07 июля 2023

Бойцы СВО поздравили пермяков с Днем любви, семьи и верности под артударами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Участники спецоперации записали видеообращение для жителей Прикамья Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из Пермского края записали видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности для земляков. Свои пожелания жителям региона бойцы озвучили под грохот артиллерийских орудий.

«С днем семьи, пермяки! Сейчас, когда мы здесь (на СВО — прим. URA.RU), наши семьи — это наш тыл. Пусть ваши семьи будут дружными, крепкими, берегите друг друга. Семья — это основа мира, мы как никогда понимаем это. Это наши мамы и папы, наши жены и дети, это те, кто помогали нам всем, чем могут, это те, кто молится за нас», — сказали военнослужащие. Видео опубликовано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ».

Ранее жителей Прикамья поздравил с Днем семьи, любви и верности губернатор региона Дмитрий Махонин. В своем обращении он отметил, что на территории все больше пермяков решаются вступить в брак.

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Участники спецоперации из Пермского края записали видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности для земляков. Свои пожелания жителям региона бойцы озвучили под грохот артиллерийских орудий. «С днем семьи, пермяки! Сейчас, когда мы здесь (на СВО — прим. URA.RU), наши семьи — это наш тыл. Пусть ваши семьи будут дружными, крепкими, берегите друг друга. Семья — это основа мира, мы как никогда понимаем это. Это наши мамы и папы, наши жены и дети, это те, кто помогали нам всем, чем могут, это те, кто молится за нас», — сказали военнослужащие. Видео опубликовано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ». Ранее жителей Прикамья поздравил с Днем семьи, любви и верности губернатор региона Дмитрий Махонин. В своем обращении он отметил, что на территории все больше пермяков решаются вступить в брак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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