Бойцы СВО поздравили пермяков с Днем любви, семьи и верности под артударами. Видео

09 июля 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Участники спецоперации записали видеообращение для жителей Прикамья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации из Пермского края записали видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности для земляков. Свои пожелания жителям региона бойцы озвучили под грохот артиллерийских орудий. «С днем семьи, пермяки! Сейчас, когда мы здесь (на СВО — прим. URA.RU), наши семьи — это наш тыл. Пусть ваши семьи будут дружными, крепкими, берегите друг друга. Семья — это основа мира, мы как никогда понимаем это. Это наши мамы и папы, наши жены и дети, это те, кто помогали нам всем, чем могут, это те, кто молится за нас», — сказали военнослужащие. Видео опубликовано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ». Ранее жителей Прикамья поздравил с Днем семьи, любви и верности губернатор региона Дмитрий Махонин. В своем обращении он отметил, что на территории все больше пермяков решаются вступить в брак.

Участники спецоперации из Пермского края записали видеопоздравление с Днем семьи, любви и верности для земляков. Свои пожелания жителям региона бойцы озвучили под грохот артиллерийских орудий. «С днем семьи, пермяки! Сейчас, когда мы здесь (на СВО — прим. URA.RU), наши семьи — это наш тыл. Пусть ваши семьи будут дружными, крепкими, берегите друг друга. Семья — это основа мира, мы как никогда понимаем это. Это наши мамы и папы, наши жены и дети, это те, кто помогали нам всем, чем могут, это те, кто молится за нас», — сказали военнослужащие. Видео опубликовано в telegram-канале «Единая Россия — ПРИКАМЬЕ». Ранее жителей Прикамья поздравил с Днем семьи, любви и верности губернатор региона Дмитрий Махонин. В своем обращении он отметил, что на территории все больше пермяков решаются вступить в брак.