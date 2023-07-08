ВГТРК: из боевиков «Азова»* сделают медийный проект перед сдачей Украины

09 июля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 +

Боевиков вернули, чтобы сделать медийный проект, считает Андрей Руденко Фото: Официальный портал Киева Из боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые вернулись из Турции в Киев, создадут медийный проект перед сдачей Украины. Об этом заявил репортер ВГТРК Андрей Руденко. «Из них сейчас будут лепить медийный проект по отвлечению от сдачи Украины. Пока публика будет скакать, произойдут сдвиги в сторону мира и капитуляции „киевского режима“», — написал Андрей Руденко в своем официальном telegram-канале. Репортер ВГТРК уверен, что российские спецслужбы обладают достаточным количеством информации о вернувшихся из Турции боевиках. Руденко надеется, что материалов хватит, чтобы боевики «Азова» «тихонько сидели даже в Киеве». Ранее URA.RU сообщало, что вечером 8 июля в столицу Украины вернулись несколько боевиков «Азова» из Турции. В 2022 году они были взяты в плен российскими военнослужащими, а после их обменяли на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако по договоренности они должны были оставаться в Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган вернул боевиков, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение нарушением договоренностей. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из боевиков «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), которые вернулись из Турции в Киев, создадут медийный проект перед сдачей Украины. Об этом заявил репортер ВГТРК Андрей Руденко. «Из них сейчас будут лепить медийный проект по отвлечению от сдачи Украины. Пока публика будет скакать, произойдут сдвиги в сторону мира и капитуляции „киевского режима“», — написал Андрей Руденко в своем официальном telegram-канале. Репортер ВГТРК уверен, что российские спецслужбы обладают достаточным количеством информации о вернувшихся из Турции боевиках. Руденко надеется, что материалов хватит, чтобы боевики «Азова» «тихонько сидели даже в Киеве». Ранее URA.RU сообщало, что вечером 8 июля в столицу Украины вернулись несколько боевиков «Азова» из Турции. В 2022 году они были взяты в плен российскими военнослужащими, а после их обменяли на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако по договоренности они должны были оставаться в Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган вернул боевиков, чтобы узнать можно ли доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возвращение нарушением договоренностей. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ