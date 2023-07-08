08 июля 2023

Экс-депутат Рады возмутилась желанию Зеленского легализовать марихуану

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Легализация лекарств из марихуаны превратит Украину в центр наркотического бизнеса, считает Ольга Богомолец Фото:

Власти Украины собираются сделать в стране центр наркотического бизнеса с помощью легализации марихуаны. Об этом заявила экс-депутат Рады Ольга Богомолец.

«Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — написала Ольга Богомолец на своей странице в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). По словам экс-депутат Рады, введение такого закона позволит выращивать наркотики в Украине в больших объемах.

Принятие закона о легализации марихуаны приведет в Украину множество «любителей больших денег», которым запрещено выращивать наркотики в своих странах. «Поэтому конопляному бизнесу необходимы новые миллиарды», — заключила Богомолец.

Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств из марихуаны. Также агентство передавало слова экс-советника Кучмы Олега Соскина, что легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину.

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Власти Украины собираются сделать в стране центр наркотического бизнеса с помощью легализации марихуаны. Об этом заявила экс-депутат Рады Ольга Богомолец. «Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — написала Ольга Богомолец на своей странице в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). По словам экс-депутат Рады, введение такого закона позволит выращивать наркотики в Украине в больших объемах. Принятие закона о легализации марихуаны приведет в Украину множество «любителей больших денег», которым запрещено выращивать наркотики в своих странах. «Поэтому конопляному бизнесу необходимы новые миллиарды», — заключила Богомолец. Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств из марихуаны. Также агентство передавало слова экс-советника Кучмы Олега Соскина, что легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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