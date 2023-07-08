Экс-депутат Рады возмутилась желанию Зеленского легализовать марихуану

Власти Украины собираются сделать в стране центр наркотического бизнеса с помощью легализации марихуаны. Об этом заявила экс-депутат Рады Ольга Богомолец.
«Под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы», — написала Ольга Богомолец на своей странице в Facebook (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России). По словам экс-депутат Рады, введение такого закона позволит выращивать наркотики в Украине в больших объемах.
Принятие закона о легализации марихуаны приведет в Украину множество «любителей больших денег», которым запрещено выращивать наркотики в своих странах. «Поэтому конопляному бизнесу необходимы новые миллиарды», — заключила Богомолец.
Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств из марихуаны. Также агентство передавало слова экс-советника Кучмы Олега Соскина, что легализация наркотиков, которую предложил украинский президент Владимир Зеленский уничтожит Украину.
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