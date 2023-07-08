08 июля 2023

Минфин США призвал Китай перестать помогать России обходить санкции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, чернышенко дмитрий, китай, бизнес форум, российско-китайский бизнес форум
Китай не должен оказывать помощь российским компаниям, заявила Джанет Йеллен Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Фирмам Китая необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — передает слова Йеллен телеканал CNN. Она также подчеркнула важность прекращения военной операции России на Украине.

Среди прочего Йеллен отметила, что доллар остается доминирующей валютой в международных сделках и не видит альтернативы, которая могла бы вытеснить его. Она также сообщила, что США продолжат принимать меры для защиты своей национальной безопасности в отношении Китая. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу якобы нечестной торговой практики Пекина.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможных последствиях для Китая, если он предоставит материальную поддержку России на фоне специальной военной операции. Позже стало известно, что в будущем российские текстильные предприятия могут получить специальное оборудование из Китая для своей переработки, передает ОТР. Введение санкций Евросоюзом против китайских компаний, которые якобы помогают России, может разрушить доверие между Евросоюзом и Китаем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает «Национальное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Фирмам Китая необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — передает слова Йеллен телеканал CNN. Она также подчеркнула важность прекращения военной операции России на Украине. Среди прочего Йеллен отметила, что доллар остается доминирующей валютой в международных сделках и не видит альтернативы, которая могла бы вытеснить его. Она также сообщила, что США продолжат принимать меры для защиты своей национальной безопасности в отношении Китая. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу якобы нечестной торговой практики Пекина. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможных последствиях для Китая, если он предоставит материальную поддержку России на фоне специальной военной операции. Позже стало известно, что в будущем российские текстильные предприятия могут получить специальное оборудование из Китая для своей переработки, передает ОТР. Введение санкций Евросоюзом против китайских компаний, которые якобы помогают России, может разрушить доверие между Евросоюзом и Китаем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает «Национальное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...