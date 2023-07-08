Минфин США призвал Китай перестать помогать России обходить санкции 09 июля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 + Китай не должен оказывать помощь российским компаниям, заявила Джанет Йеллен Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Фирмам Китая необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — передает слова Йеллен телеканал CNN. Она также подчеркнула важность прекращения военной операции России на Украине. Среди прочего Йеллен отметила, что доллар остается доминирующей валютой в международных сделках и не видит альтернативы, которая могла бы вытеснить его. Она также сообщила, что США продолжат принимать меры для защиты своей национальной безопасности в отношении Китая. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу якобы нечестной торговой практики Пекина. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможных последствиях для Китая, если он предоставит материальную поддержку России на фоне специальной военной операции. Позже стало известно, что в будущем российские текстильные предприятия могут получить специальное оборудование из Китая для своей переработки, передает ОТР. Введение санкций Евросоюзом против китайских компаний, которые якобы помогают России, может разрушить доверие между Евросоюзом и Китаем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает «Национальное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обход западных санкций. С таким заявлением выступила министр финансов США Джанет Йеллен. «Фирмам Китая необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — передает слова Йеллен телеканал CNN. Она также подчеркнула важность прекращения военной операции России на Украине. Среди прочего Йеллен отметила, что доллар остается доминирующей валютой в международных сделках и не видит альтернативы, которая могла бы вытеснить его. Она также сообщила, что США продолжат принимать меры для защиты своей национальной безопасности в отношении Китая. Йеллен выразила обеспокоенность по поводу якобы нечестной торговой практики Пекина. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможных последствиях для Китая, если он предоставит материальную поддержку России на фоне специальной военной операции. Позже стало известно, что в будущем российские текстильные предприятия могут получить специальное оборудование из Китая для своей переработки, передает ОТР. Введение санкций Евросоюзом против китайских компаний, которые якобы помогают России, может разрушить доверие между Евросоюзом и Китаем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает «Национальное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям