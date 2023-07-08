В городе ЯНАО жителям организуют подвоз питьевой воды

В Новом Уренгое из-за отключения водоснабжения организуют подвоз питьевой воды

09 июля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Подвоз питьевой воды жителям будет произведен 10 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) для жителей микрорайона Советский 10 июля будет организован подвоз питьевой воды. По информации администрации муниципалитета в соцсети, мероприятие связано с отключением холодного водоснабжения из-за плановой промывки системы. «С 08:00 10 июля до 18:00 11 июля будет произведено отключение холодного водоснабжения согласно графику промывки по следующим адресам: микрорайон Советский д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/4, 8/4. 10 июля с 18:00 до 20:00 будет организована раздача питьевой воды с автомашины КАМАЗ-56874 мкр. Советский, между д. 6/2 и д. 8/4 автостоянка», — сообщается в официальном telegram-канале властей Нового Уренгоя. Уточняется, что также будут установлены водоразборные колонки по адресам: ПГ-37 мкр. Советский, д. 5/2 и ПГ-35 мкр. Советский, д. 6/3. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Новую ветку запустят к началу отопительного сезона и тем самым будет решена многолетняя проблема отсутствия централизованного водопровода.

В Новом Уренгое (ЯНАО) для жителей микрорайона Советский 10 июля будет организован подвоз питьевой воды. По информации администрации муниципалитета в соцсети, мероприятие связано с отключением холодного водоснабжения из-за плановой промывки системы. «С 08:00 10 июля до 18:00 11 июля будет произведено отключение холодного водоснабжения согласно графику промывки по следующим адресам: микрорайон Советский д. 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 7/4, 8/4. 10 июля с 18:00 до 20:00 будет организована раздача питьевой воды с автомашины КАМАЗ-56874 мкр. Советский, между д. 6/2 и д. 8/4 автостоянка», — сообщается в официальном telegram-канале властей Нового Уренгоя. Уточняется, что также будут установлены водоразборные колонки по адресам: ПГ-37 мкр. Советский, д. 5/2 и ПГ-35 мкр. Советский, д. 6/3. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Катравож Приуральского района ЯНАО приступили к строительству центрального водопровода. Новую ветку запустят к началу отопительного сезона и тем самым будет решена многолетняя проблема отсутствия централизованного водопровода.