Избирком блокирует авторитетной бизнес-группе поход во власть Екатеринбурга

09 июля 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров планирует идти в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутату гордумы Екатеринбурга Эдуарду Мансурову — публичному представителю авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — откажут в регистрации на выборах в качестве самовыдвиженца. Соответствующее решение в ближайшие дни утвердит Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК), рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК, организующей выборы в думу Екатеринбурга, Вадим Антошин. Мансуров идет по Орджоникидзевскому округу №17. Он сдал в избирком 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, на 7 больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Он будет обжаловать это решение в суде. «Мне хотят отказать в регистрации с минимальным перевесом (11% якобы „брака“ при 10% допустимого). И даже этот 1% выискивали в моих подписях аж четыре дня. Их настрой понятен: если я буду в бюллетене — я побеждаю. Будем оспаривать это решение и поднимать вопрос о привлечении к персональной ответственности как эксперта, так и всех, кто руководствовался этой „экспертизой“. Приведем в суд каждого из подписантов, к чьему почерку возникли вопросы», — эмоционально анонсировал корреспонденту сам Мансуров. Новость по теме Авторитетная бизнес-группа обостряет конфликт на выборах в Екатеринбурге «Действительно завершена проверка подписных листов рабочей группой Орджоникидзевской ТИК, Мансурову выданы все соответствующие заключения. И дальше уже Орджоникидзевская ТИК будет принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации. Но усматриваются основания для отказа в регистрации — на основании заключения специалиста экспертно-криминалистического отдела УМВД по Екатеринбургу. Но, кроме этого, у него там были и другие нарушения», — сказал URA.RU Антошин. Также он подчеркнул, что решение комиссии не является политическим. «Окончательное решение [по Мансурову] будет принято в начале следующей недели», — анонсировал Антошин. В 17-м округе администрация поддерживает главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в Сети видео, где Мансуров критикует власть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутату гордумы Екатеринбурга Эдуарду Мансурову — публичному представителю авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — откажут в регистрации на выборах в качестве самовыдвиженца. Соответствующее решение в ближайшие дни утвердит Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия (ТИК), рассказал URA.RU глава Ленинской ТИК, организующей выборы в думу Екатеринбурга, Вадим Антошин. Мансуров идет по Орджоникидзевскому округу №17. Он сдал в избирком 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, на 7 больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Он будет обжаловать это решение в суде. «Мне хотят отказать в регистрации с минимальным перевесом (11% якобы „брака“ при 10% допустимого). И даже этот 1% выискивали в моих подписях аж четыре дня. Их настрой понятен: если я буду в бюллетене — я побеждаю. Будем оспаривать это решение и поднимать вопрос о привлечении к персональной ответственности как эксперта, так и всех, кто руководствовался этой „экспертизой“. Приведем в суд каждого из подписантов, к чьему почерку возникли вопросы», — эмоционально анонсировал корреспонденту сам Мансуров. «Действительно завершена проверка подписных листов рабочей группой Орджоникидзевской ТИК, Мансурову выданы все соответствующие заключения. И дальше уже Орджоникидзевская ТИК будет принимать решение о регистрации или об отказе в регистрации. Но усматриваются основания для отказа в регистрации — на основании заключения специалиста экспертно-криминалистического отдела УМВД по Екатеринбургу. Но, кроме этого, у него там были и другие нарушения», — сказал URA.RU Антошин. Также он подчеркнул, что решение комиссии не является политическим. «Окончательное решение [по Мансурову] будет принято в начале следующей недели», — анонсировал Антошин. В 17-м округе администрация поддерживает главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на этапе праймериз «Единой России», но его сняли — после появления в Сети видео, где Мансуров критикует власть.