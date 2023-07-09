Литва открыла границу с Белоруссией

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Работа КПП на границе Литвы и Белоруссии возобновлена Фото:

Работа контрольно-пропускного пункта на границы Литвы и Белоруссии возобновлена в полном объеме. Об сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«В полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Каменный Лог“ (граница Белоруссии и Литвы — прим. URA.RU)», — сообщили в официальном telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии. Работу КПП возобновили в 21 час 9 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. При этом в Белоруссии были готовы впускать транспортные средства и граждан Литвы.

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Работа контрольно-пропускного пункта на границы Литвы и Белоруссии возобновлена в полном объеме. Об сообщил Госпогранкомитет Белоруссии. «В полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Каменный Лог“ (граница Белоруссии и Литвы — прим. URA.RU)», — сообщили в официальном telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии. Работу КПП возобновили в 21 час 9 июля. Ранее URA.RU сообщало, что 8 июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. При этом в Белоруссии были готовы впускать транспортные средства и граждан Литвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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