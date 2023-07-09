Литва открыла границу с Белоруссией

Работа КПП на границе Литвы и Белоруссии возобновлена
Работа контрольно-пропускного пункта на границы Литвы и Белоруссии возобновлена в полном объеме. Об сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
«В полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска „Каменный Лог“ (граница Белоруссии и Литвы — прим. URA.RU)», — сообщили в официальном
Ранее URA.RU сообщало, что 8 июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение через пропускной пункт Мядининкай для жителей Белоруссии. При этом в Белоруссии были готовы впускать транспортные средства и граждан Литвы.
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