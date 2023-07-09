09 июля 2023

Жители Москвы и Петербурга не могут вернуться домой из Абхазии

РЖД: поезда из Абхазии в Москву и Петербург были остановлены из-за ливня
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские железнодорожные перевозки. Пермь, плацкарт, ржд, пассажир поезда, вид из окна вагона
10 июля поезда поедут до станции Цандрипш Фото:

Несколько поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург были остановлены в пути, поскольку ж/д участок был закрыт из-за сильного ливня. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум — Москва и поезд № 480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказало о местах, куда можно недорого путешествовать. Тур в Абхазию обойдется менее, чем в 100 000 рублей. Кроме того, РЖД запустили поезда с недорогими билетами на юг с вагонами «Аммендорф».

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Несколько поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург были остановлены в пути, поскольку ж/д участок был закрыт из-за сильного ливня. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. «Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум — Москва и поезд № 480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказало о местах, куда можно недорого путешествовать. Тур в Абхазию обойдется менее, чем в 100 000 рублей. Кроме того, РЖД запустили поезда с недорогими билетами на юг с вагонами «Аммендорф».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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