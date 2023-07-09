Жители Москвы и Петербурга не могут вернуться домой из Абхазии

Несколько поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург были остановлены в пути, поскольку ж/д участок был закрыт из-за сильного ливня. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.
«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум — Москва и поезд № 480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути», —
Ранее URA.RU рассказало о местах, куда можно недорого путешествовать. Тур в Абхазию обойдется менее, чем в 100 000 рублей. Кроме того, РЖД запустили поезда с недорогими билетами на юг с вагонами «Аммендорф».
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