В России повысят минимальный размер оплаты труда вдвое

10 июля 2023 в 03:44 Размер текста - 17 +

По словам издания, Минтруд представил на обсуждение законопроект Фото: Игорь Пантин © URA.RU Власти РФ планируют к 2030 году увеличить минимальную зарплату в номинальном выражении вдвое. Это будет связано с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ. «Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ (есть в распоряжении „Известий“) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — передают «Известия». Ранее Путин заявил, что уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом он рассказал в ходе Петербургского экономического форума. Кроме того, стало известно, что в России наблюдается рост зарплат при сильном дефиците кадров. Соответствующие данные представил Центробанк.

Власти РФ планируют к 2030 году увеличить минимальную зарплату в номинальном выражении вдвое. Это будет связано с поручением президента Владимира Путина по увеличению МРОТ. «Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ (есть в распоряжении „Известий“) до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — передают «Известия». Ранее Путин заявил, что уровень минимального размера оплаты труда должны повысить на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом он рассказал в ходе Петербургского экономического форума. Кроме того, стало известно, что в России наблюдается рост зарплат при сильном дефиците кадров. Соответствующие данные представил Центробанк.