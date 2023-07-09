В аэропорту города Сочи больше чем на восемь часов задержаны рейсы авиакомпаний «Ямал» и Utair до Тюмени. Такая информация предоставлена на электронном табло тюменского международного аэропорта «Рощино».
«Рейс авиакомпаний „Ямал“ маршрут Сочи — Тюмень. Запланированное время прибытия — 01:45, рейс задержан. Новое расчетное время прибытия — 10:00. Рейс авиакомпаний Utair маршрут Сочи — Тюмень. Запланированное время прибытия — 01:45, рейс задержан. Новое расчетное время прибытия — 10:00», — указано на электронном табло.
Ранее сообщалось, что в Сочи разбушевалась стихия. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержатся от посещения пляжей. А 10 июля уровень воды в реке Херота достиг критической отметки. В городе звучат сирены.
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