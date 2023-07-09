09 июля 2023
08 июля 2023

Губернатор Шумков отправил нового зама Гаврина на форум «Иннопром»

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике. Курган, гаврин сергей
Замгубернатора Гаврин возглавил делегацию на международном форуме «Иннопром» в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил вместо себя на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге своего нового заместителя Сергея Гаврина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям.

«Шумков, как и в прошлом году, не поехал на форум „Иннопром“ в Екатеринбург. Вместо себя он отправил своего заместителя Сергея Гаврина. Для него участие в таком крупном мероприятии станет боевым крещением. Также в состав делегации вошел директор департамента экономразвития Владимир Ковалев», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что курганская делегация встретится на форуме с представителями Китая и Киргизии.

В пресс-службе правительства региона корреспонденту URA.RU сообщили, что глава региона Вадим Шумков не будет присутствовать на форуме «Иннопром». Информацию о точном составе курганской делегации получить от представителей правительства области не удалось.

Международная выставка «Иннопром» проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с первого дня форума. На мероприятии уже приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил вместо себя на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге своего нового заместителя Сергея Гаврина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. «Шумков, как и в прошлом году, не поехал на форум „Иннопром“ в Екатеринбург. Вместо себя он отправил своего заместителя Сергея Гаврина. Для него участие в таком крупном мероприятии станет боевым крещением. Также в состав делегации вошел директор департамента экономразвития Владимир Ковалев», — рассказал инсайдер. Другой источник добавил, что курганская делегация встретится на форуме с представителями Китая и Киргизии. В пресс-службе правительства региона корреспонденту URA.RU сообщили, что глава региона Вадим Шумков не будет присутствовать на форуме «Иннопром». Информацию о точном составе курганской делегации получить от представителей правительства области не удалось. Международная выставка «Иннопром» проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию с первого дня форума. На мероприятии уже приехали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина.
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