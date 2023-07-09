09 июля 2023
08 июля 2023

После жалобы в Минздрав место уволенного главврача в курганской больнице заняла его жена

Жанна Красовская возглавила Мишкинскую ЦРБ в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
В курганской больнице после жалобы сотрудников сменился главврач Фото:

В Мишкинской районной больнице Курганской области после жалобы в Миндзрав России новым главным врачом стала Жанна Красовская. Это супруга ранее уволенного Николая Красовского. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«На сегодняшний день — исполнение обязанностей главного врача Межрайонной больницы №4» возложено на Красовскую Жанну Анатольевну. Ранее она занимала должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения», — рассказали URA.RU в депздраве.

Сообщается, что бывшего главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности медицинского учреждения. Сотрудники Мишкинской ЦРБ решили заступиться за начальника и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Также их жалоба была направлена курганским властям.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврача Мишкинской центральной районной больницы Красовского. К нему были претензии со стороны директора депаздрава Алексея Сигидаева.

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В Мишкинской районной больнице Курганской области после жалобы в Миндзрав России новым главным врачом стала Жанна Красовская. Это супруга ранее уволенного Николая Красовского. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области. «На сегодняшний день — исполнение обязанностей главного врача Межрайонной больницы №4» возложено на Красовскую Жанну Анатольевну. Ранее она занимала должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения», — рассказали URA.RU в депздраве. Сообщается, что бывшего главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности медицинского учреждения. Сотрудники Мишкинской ЦРБ решили заступиться за начальника и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Также их жалоба была направлена курганским властям. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврача Мишкинской центральной районной больницы Красовского. К нему были претензии со стороны директора депаздрава Алексея Сигидаева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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