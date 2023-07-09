После жалобы в Минздрав место уволенного главврача в курганской больнице заняла его жена

Жанна Красовская возглавила Мишкинскую ЦРБ в Курганской области

В курганской больнице после жалобы сотрудников сменился главврач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинской районной больнице Курганской области после жалобы в Миндзрав России новым главным врачом стала Жанна Красовская. Это супруга ранее уволенного Николая Красовского. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«На сегодняшний день — исполнение обязанностей главного врача Межрайонной больницы №4» возложено на Красовскую Жанну Анатольевну. Ранее она занимала должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения», — рассказали URA.RU в депздраве.

Сообщается, что бывшего главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности медицинского учреждения. Сотрудники Мишкинской ЦРБ решили заступиться за начальника и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Также их жалоба была направлена курганским властям.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области уволили главврача Мишкинской центральной районной больницы Красовского. К нему были претензии со стороны директора депаздрава Алексея Сигидаева.