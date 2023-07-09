Пытавшийся сжечь подругу пермский подросток решил, что она умерла

Сейчас девочка находится в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросток из Октябрьского (Пермский край) пытался сжечь свою 15-летнюю знакомую, потому что решил, что она умерла. Перед тем, как все произошло, школьники распивали алкоголь.

«Подростки выпивали, потом пошли гулять. Внезапно девочка упала, а ее приятель решил, что она умерла, и чтобы замести следы, решил ее сжечь», — пишет Properm.ru со ссылкой на свои источники. Также издание сообщает, что между подростками была интимная близость по обоюдному согласию.

Ранее СМИ сообщало, что школьница получила около 90% ожогов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Расследование произошедшего взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.