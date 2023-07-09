09 июля 2023

Пытавшийся сжечь подругу пермский подросток решил, что она умерла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, медсестра, палата, медперсонал, клиника, медицинская сестра, больница, реанимация, санитарка
Сейчас девочка находится в больнице Фото:

Подросток из Октябрьского (Пермский край) пытался сжечь свою 15-летнюю знакомую, потому что решил, что она умерла. Перед тем, как все произошло, школьники распивали алкоголь.

«Подростки выпивали, потом пошли гулять. Внезапно девочка упала, а ее приятель решил, что она умерла, и чтобы замести следы, решил ее сжечь», — пишет Properm.ru со ссылкой на свои источники. Также издание сообщает, что между подростками была интимная близость по обоюдному согласию.

Ранее СМИ сообщало, что школьница получила около 90% ожогов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Расследование произошедшего взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подросток из Октябрьского (Пермский край) пытался сжечь свою 15-летнюю знакомую, потому что решил, что она умерла. Перед тем, как все произошло, школьники распивали алкоголь. «Подростки выпивали, потом пошли гулять. Внезапно девочка упала, а ее приятель решил, что она умерла, и чтобы замести следы, решил ее сжечь», — пишет Properm.ru со ссылкой на свои источники. Также издание сообщает, что между подростками была интимная близость по обоюдному согласию. Ранее СМИ сообщало, что школьница получила около 90% ожогов. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Расследование произошедшего взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...