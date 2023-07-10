В ВКС объяснили, чем опасны украинские ракеты С-200

ТАСС: ракеты С-200 могут использоваться ВСУ на расстоянии 600 км
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Ракеты С-200 «получили новые мозги», поэтому могут преодолевать расстояние в 600 км Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 возможно до 600 километров по наземным целям. Об этом сообщил высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны.

«Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км», — уточнил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что ЗРК С-200 «получили новые мозги», поэтому используются на данный момент ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, что ракеты были поражены средствами ПВО, передает телеканал 360.

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Использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 возможно до 600 километров по наземным целям. Об этом сообщил высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны. «Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км», — уточнил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что ЗРК С-200 «получили новые мозги», поэтому используются на данный момент ВСУ. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, что ракеты были поражены средствами ПВО, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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