В ВКС объяснили, чем опасны украинские ракеты С-200

Использование модернизированных ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 возможно до 600 километров по наземным целям. Об этом сообщил высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны.
«Теоретически использование модернизированных ракет ЗРК С-200 для нанесения ударов по наземным целям возможно на дальность до 600 км», — уточнил источник в беседе с ТАСС. Он отметил, что ЗРК С-200 «получили новые мозги», поэтому используются на данный момент ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские бойцы предприняли попытку атаки ракетами C-200 по Крыму, Калужской и Ростовской областям. Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов сообщил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, что ракеты были поражены средствами ПВО, передает телеканал 360.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.