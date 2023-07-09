Погорельцы строят дачные домики в микрорайоне Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители микрорайона Смолино строят дачи на месте сгоревших жилых домов. Об этом передает корреспондент URA.RU, который пообщался с погорельцами. Ранее власти города запретили капитальное строительство жилья в микрорайоне из-за угрозы затопления. В микрорайоне Смолино 7 мая в масштабном пожаре сгорели сотни домов, а также были погибшие.

«Дом полностью сгорел. Стены от гаража остались. Буду его достраивать. Хочу сделать летнюю комнатку, будет как дачный домик. Жилые дома то строить не разрешают теперь. Надо заменить местами кирпичи, доложить проемы и поставить окна и сделать односкатную крышу», — рассказал URA.RU погорелец. По словам мужчины, в Смолино сейчас заново строят дома всего порядка 20% местных жителей.

Также мужчина отметил, что он получил жилищный сертификат на 1,9 млн рублей за сгоревший дом. Однако погорелец считает, что этой суммы было недостаточно, поскольку его жилье стоило восемь млн рублей. «Уже купили двухкомнатную квартиру в городе. Заняли 800 тысяч еще, у сватьи было 500 тысяч, дети еще добавили. Решили, что лучше „двушку“ брать, все равно детям потом останется», — добавил мужчина.

Еще одна погорелица, получившая сертификат на 2,4 млн рублей, строит дачу на месте сгоревшего дома. Женщина планирует приобретать на эти деньги квартиру, а на участке в микрорайоне Смолино садить картошку. «Многие сами виноваты, что не получили сертификатов. Не у всех были оформлены дома, а это нужно было делать. Поэтому люди остались без денег и жилья. Некоторые планируют в Смолино даже зимовать, хотят утеплять стены, ставить печки», — рассказала жительница микрорайона.

Ранее URA.RU писало, что курганцы уличили мэрию в нарушении запрета на стройку в Смолино. Погорельцы сообщили в прямом эфире, который провел депутат гордумы Яков Сидоров, что власти разрешили им строить дома 2020 и 2022 годах, несмотря на запрет строительства с 2019 года.

Жители сгоревшего микрорайона Смолино заново строят дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые ставят вагончики, другие — строят на месте сгоревших домов дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также погорельцы активно восстанавливают огороды и ставят теплицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам погорельцев, заново строят дома в Смолино порядка 20% местных жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В масштабном пожаре в Смолино 7 мая сгорели сотни жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU