Курганцы уличили мэрию в нарушении запрета на стройку в Смолино

29 июня 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

В Смолино нельзя строить дома с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Представители мэрии Кургана разрешили жителям сгоревшего микрорайона Смолино строить дома в 2020 и 2022 годах, несмотря на то, что там это было запрещено делать с 2019 года. Об этом погорельцы сообщили во время прямого эфира, который 29 июня провел депутат гордумы Яков Сидоров. «В декабре 2020 года я получил разрешение на строительство. В этом году должен был заехать в дом, но 7 мая случился пожар. Когда мы в нашем храме собрались, приезжала мэр Елена Ситникова. Она сказала, что здесь нельзя ничего строить. На что я показал ей свои документы, то что я получил разрешение от [департамента] архитектуры. На что она ответила: „Этого не может быть“», — рассказал житель Смолино Павел Колесов в видео, опубликованном на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте». Другая жительница Смолино Нагима Илькеева во время эфира сообщила, что получила разрешение на строительство в ноябре 2022 года. В 2023 году, по ее словам, в Курганской ипотечной жилищной корпорации ей одобрили выдачу субсидии на строительство Смолино. «25 мая мне должны были перечислить эту часть, но мне позвонили из КИЖК. Сказали, что администрация переводить деньги отказывается, нужно свежее разрешение на строительство», — рассказала Илькеева. После этого она обратилась в департамент архитектуры, где ей отказались выдавать новое разрешение. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что уточняют информацию по теме. В мае представители власти сообщили жителям Смолино, где на сотнях участков сгорели дома и другие здания, что в микрорайоне нельзя строить дома, можно только дачи. Это связано с тем, что микрорайон находится в затопляемой зоне. Погорельцам предложили бесплатные участки в селе Колесниково Кетовского округа и в Кургане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители мэрии Кургана разрешили жителям сгоревшего микрорайона Смолино строить дома в 2020 и 2022 годах, несмотря на то, что там это было запрещено делать с 2019 года. Об этом погорельцы сообщили во время прямого эфира, который 29 июня провел депутат гордумы Яков Сидоров. «В декабре 2020 года я получил разрешение на строительство. В этом году должен был заехать в дом, но 7 мая случился пожар. Когда мы в нашем храме собрались, приезжала мэр Елена Ситникова. Она сказала, что здесь нельзя ничего строить. На что я показал ей свои документы, то что я получил разрешение от [департамента] архитектуры. На что она ответила: „Этого не может быть“», — рассказал житель Смолино Павел Колесов в видео, опубликованном на странице Сидорова в соцсети «ВКонтакте». Другая жительница Смолино Нагима Илькеева во время эфира сообщила, что получила разрешение на строительство в ноябре 2022 года. В 2023 году, по ее словам, в Курганской ипотечной жилищной корпорации ей одобрили выдачу субсидии на строительство Смолино. «25 мая мне должны были перечислить эту часть, но мне позвонили из КИЖК. Сказали, что администрация переводить деньги отказывается, нужно свежее разрешение на строительство», — рассказала Илькеева. После этого она обратилась в департамент архитектуры, где ей отказались выдавать новое разрешение. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что уточняют информацию по теме. В мае представители власти сообщили жителям Смолино, где на сотнях участков сгорели дома и другие здания, что в микрорайоне нельзя строить дома, можно только дачи. Это связано с тем, что микрорайон находится в затопляемой зоне. Погорельцам предложили бесплатные участки в селе Колесниково Кетовского округа и в Кургане.