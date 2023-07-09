09 июля 2023
08 июля 2023

Жительница Кургана в суде обматерила сотрудника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. ЦПКиО. Курган, полиция
В отношении женщины возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского Фото:

Жительница Кургана, которую обвинили в краже, во время судебного заседания обматерила сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области.

«При рассмотрении дела подсудимая публично, пренебрегая установленными нормами морали, а также правилами поведения в суде, используя неприличные высказывания, оскорбила сотрудника полиции, являющегося свидетелем по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники полиции проходил по делу как свидетели. В настоящее время сотрудники курганского управления Следкома собирают доказательную базу.

Ранее URA.RU писало, что курганец оскорбил судью во время процесса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана, которую обвинили в краже, во время судебного заседания обматерила сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «При рассмотрении дела подсудимая публично, пренебрегая установленными нормами морали, а также правилами поведения в суде, используя неприличные высказывания, оскорбила сотрудника полиции, являющегося свидетелем по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники полиции проходил по делу как свидетели. В настоящее время сотрудники курганского управления Следкома собирают доказательную базу. Ранее URA.RU писало, что курганец оскорбил судью во время процесса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...