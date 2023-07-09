Жительница Кургана в суде обматерила сотрудника полиции

Жительница Кургана, которую обвинили в краже, во время судебного заседания обматерила сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области.
«При рассмотрении дела подсудимая публично, пренебрегая установленными нормами морали, а также правилами поведения в суде, используя неприличные высказывания, оскорбила сотрудника полиции, являющегося свидетелем по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — указано на сайте ведомства.
Сообщается, что сотрудники полиции проходил по делу как свидетели. В настоящее время сотрудники курганского управления Следкома собирают доказательную базу.
Ранее URA.RU писало, что курганец оскорбил судью во время процесса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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