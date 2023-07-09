Жительница Кургана в суде обматерила сотрудника полиции

10 июля 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В отношении женщины возбудили уголовное дело за оскорбление полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана, которую обвинили в краже, во время судебного заседания обматерила сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «При рассмотрении дела подсудимая публично, пренебрегая установленными нормами морали, а также правилами поведения в суде, используя неприличные высказывания, оскорбила сотрудника полиции, являющегося свидетелем по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники полиции проходил по делу как свидетели. В настоящее время сотрудники курганского управления Следкома собирают доказательную базу. Ранее URA.RU писало, что курганец оскорбил судью во время процесса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Жительница Кургана, которую обвинили в краже, во время судебного заседания обматерила сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета по Курганской области. «При рассмотрении дела подсудимая публично, пренебрегая установленными нормами морали, а также правилами поведения в суде, используя неприличные высказывания, оскорбила сотрудника полиции, являющегося свидетелем по уголовному делу. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники полиции проходил по делу как свидетели. В настоящее время сотрудники курганского управления Следкома собирают доказательную базу. Ранее URA.RU писало, что курганец оскорбил судью во время процесса. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.