Боец «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте

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© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников — сегодня его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. Об этом изобретатель рассказал корреспонденту URA.RU.

«Ахматка» разработана мной в школе аэроразведки «Ахмат» специально для сбросов с беспилотников, ей мы заменяем ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные, боеприпасы для подствольного гранатомета, прим. URA.RU)», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он отметил, что внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью пластиковый и напечатан на 3D-принтере, поэтому максимальная себестоимость гранаты 100 рублей — поделился он.

Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО — и это не последнее его изобретение. По его словам, на фронте есть лаборатория, где разрабатываются разные типы зарядов и улучшается качество связи и дальность полетов беспилотников. В данный момент производится максимально простой детонатор для гранат, который сможет сделать любой боец на передовой — подытожил «Псих».

Ранее в зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе «Овод» против Вооруженных сил Украины. Офицер группировки войск «Юг» ВС РФ сообщил, что удар нанесли в сумерках по позициям украинских военных.

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Тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников — сегодня его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. Об этом изобретатель рассказал корреспонденту URA.RU. «Ахматка» разработана мной в школе аэроразведки «Ахмат» специально для сбросов с беспилотников, ей мы заменяем ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные, боеприпасы для подствольного гранатомета, прим. URA.RU)», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он отметил, что внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью пластиковый и напечатан на 3D-принтере, поэтому максимальная себестоимость гранаты 100 рублей — поделился он. Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО — и это не последнее его изобретение. По его словам, на фронте есть лаборатория, где разрабатываются разные типы зарядов и улучшается качество связи и дальность полетов беспилотников. В данный момент производится максимально простой детонатор для гранат, который сможет сделать любой боец на передовой — подытожил «Псих». Ранее в зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе «Овод» против Вооруженных сил Украины. Офицер группировки войск «Юг» ВС РФ сообщил, что удар нанесли в сумерках по позициям украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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