Боец «Псих» изобрел гранату, которая применяется на всем фронте

10 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников — сегодня его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. Об этом изобретатель рассказал корреспонденту URA.RU. «Ахматка» разработана мной в школе аэроразведки «Ахмат» специально для сбросов с беспилотников, ей мы заменяем ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные, боеприпасы для подствольного гранатомета, прим. URA.RU)», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он отметил, что внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью пластиковый и напечатан на 3D-принтере, поэтому максимальная себестоимость гранаты 100 рублей — поделился он. Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО — и это не последнее его изобретение. По его словам, на фронте есть лаборатория, где разрабатываются разные типы зарядов и улучшается качество связи и дальность полетов беспилотников. В данный момент производится максимально простой детонатор для гранат, который сможет сделать любой боец на передовой — подытожил «Псих». Ранее в зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе «Овод» против Вооруженных сил Украины. Офицер группировки войск «Юг» ВС РФ сообщил, что удар нанесли в сумерках по позициям украинских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тяжелоатлет из Рязани Василий с позывным «Псих» изобрел гранату «Ахматку» для сброса с беспилотников — сегодня его изобретение применяется по всему фронту в зоне СВО. Об этом изобретатель рассказал корреспонденту URA.RU. «Ахматка» разработана мной в школе аэроразведки «Ахмат» специально для сбросов с беспилотников, ей мы заменяем ВОГи (выстрелы осколочные гранатометные, боеприпасы для подствольного гранатомета, прим. URA.RU)», — рассказал боец корреспонденту URA.RU. Он отметил, что внутри гранаты взрывчатка, а снаружи поражающие элементы. Ее корпус полностью пластиковый и напечатан на 3D-принтере, поэтому максимальная себестоимость гранаты 100 рублей — поделился он. Разработка рязанца уже разошлась по всему фронту СВО — и это не последнее его изобретение. По его словам, на фронте есть лаборатория, где разрабатываются разные типы зарядов и улучшается качество связи и дальность полетов беспилотников. В данный момент производится максимально простой детонатор для гранат, который сможет сделать любой боец на передовой — подытожил «Псих». Ранее в зоне спецоперации успешно применили новый российский дрон-камикадзе «Овод» против Вооруженных сил Украины. Офицер группировки войск «Юг» ВС РФ сообщил, что удар нанесли в сумерках по позициям украинских военных.