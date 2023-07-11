Военный эксперт объяснил, что Запад поставит Украине после кассетных бомб

Полковник запаса Насонов: после кассетных бомб Запад поставит Киеву боевые вертолеты и самолеты

США согласились поставить Украине кассетные боеприпасы Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После поставки Украине кассетных боеприпасов западные страны могут склониться к поставке Киеву боевых вертолетов и самолетов. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Мы подошли к этапу поставки кассетных боеприпасов Западом Украине. Следующими могут быть боевые самолеты и вертолеты. Также могут быть поставлены целый ряд других средств поражения», — сказал Роман Насонов.

Полковник запаса подчеркнул, что в поставках Запада прослеживается тенденция по наращиванию боевой мощи украинской армии. «Когда они поставили супермодные и сложные устройства Javelin. Мы пережили этот этап. Следующим этапом были поставки РЛС контрбатарейной борьбы. После этого пошли гаубицы M777. После них были поставки бронетанковых средств, в том числе в виде техники других стран-участниц НАТО», — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что США поставят Украине кассетные боеприпасы. Газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что против решения Вашингтона высказались премьер-министры Великобритании Риши Сунак, Италии Джорджа Мелони, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес. При этом врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий.