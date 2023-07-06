Пентагон: США готовы отобрать лучшие кассетные боеприпасы для ВСУ

07 июля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

При отборе боеприпасов США будут учитывать данные об испытаниях Фото: Seaman Michael Hogan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США планируют выбирать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Украины. Об это рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов. Будут учитываться последние данные об их испытаниях», — сообщил в своем Twitter Райдер. Ранее URA.RU сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи кассетных снарядов для ВСУ. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Правозащитники организации Human Rights Watch обратились к властям США с просьбой не допустить передачу кассетных боеприпасов Украине. Кассетные бомбы запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное.

США планируют выбирать наиболее качественные кассетные боеприпасы для Украины. Об это рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов. Будут учитываться последние данные об их испытаниях», — сообщил в своем Twitter Райдер. Ранее URA.RU сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи кассетных снарядов для ВСУ. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс. Правозащитники организации Human Rights Watch обратились к властям США с просьбой не допустить передачу кассетных боеприпасов Украине. Кассетные бомбы запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное.