В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом

Пушилин: ВСУ уже использовали запрещенные кассетные боеприпасы

10 июля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что украинские бойцы использовали кассетные бомбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Киев и ранее применял их (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU), у нас нет иллюзий, придется использовать превентивные меры», — заявил Пушилин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов. Данные бомбы были запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное, передает телеканал 360.

ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Киев и ранее применял их (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU), у нас нет иллюзий, придется использовать превентивные меры», — заявил Пушилин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов. Данные бомбы были запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное, передает телеканал 360.