В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом

Денис Пушилин сообщил, что украинские бойцы использовали кассетные бомбы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Киев и ранее применял их (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU), у нас нет иллюзий, придется использовать превентивные меры», — заявил Пушилин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».
Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов. Данные бомбы были запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное, передает телеканал 360.
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