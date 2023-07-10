В ДНР заявили об использовании кассетных бомб Киевом

Пушилин: ВСУ уже использовали запрещенные кассетные боеприпасы
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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил, что украинские бойцы использовали кассетные бомбы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Киев и ранее применял их (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU), у нас нет иллюзий, придется использовать превентивные меры», — заявил Пушилин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24».

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов. Данные бомбы были запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное, передает телеканал 360.

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ВСУ уже применяли кассетные боеприпасы в ходе боевых действий. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Киев и ранее применял их (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU), у нас нет иллюзий, придется использовать превентивные меры», — заявил Пушилин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Россия-24». Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину кассетных боеприпасов. Данные бомбы были запрещены конвенцией в 2010 году из-за угрозы оружия для гражданского населения, как неизбирательное, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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