Страны НАТО раскритиковали решение Байдена о поставках кассетных боеприпасов Украине

09 июля 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине не встретило поддержку у ряда союзнических стран по НАТО. Против этой инициативы высказались премьер-министры Великобритании Риши Сунак, Италии Джордж Мелони, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес. «По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден увидит сомнения на лицах своих союзников. Поскольку до и после обнародования решения (о передаче кассетных бомб — примечание URA.RU) они выразили противоположную позицию», — сообщила газета Il Fatto Quotidiano. Ранее стало известно, что США приняли решение передать Украине отборные кассетные снаряды. В Вашингтоне это объяснили помощью в контрнаступлении ВСУ. МИД РФ жестко высказался о намерении передать запрещенные боеприпасы. Ряд военных специалистов высказались о бесполезности данных типов вооружения на фронте.