Страны НАТО раскритиковали решение Байдена о поставках кассетных боеприпасов Украине

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Решение США передать Украине кассетные снаряды не поддержали союзники по НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине не встретило поддержку у ряда союзнических стран по НАТО. Против этой инициативы высказались премьер-министры Великобритании Риши Сунак, Италии Джордж Мелони, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден увидит сомнения на лицах своих союзников. Поскольку до и после обнародования решения (о передаче кассетных бомб — примечание URA.RU) они выразили противоположную позицию», — сообщила газета Il Fatto Quotidiano.

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Ранее стало известно, что США приняли решение передать Украине отборные кассетные снаряды. В Вашингтоне это объяснили помощью в контрнаступлении ВСУ. МИД РФ жестко высказался о намерении передать запрещенные боеприпасы. Ряд военных специалистов высказались о бесполезности данных типов вооружения на фронте.

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Решение Вашингтона передать кассетные боеприпасы Украине не встретило поддержку у ряда союзнических стран по НАТО. Против этой инициативы высказались премьер-министры Великобритании Риши Сунак, Италии Джордж Мелони, а также министр обороны Испании Маргарита Роблес. «По прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент США Джо Байден увидит сомнения на лицах своих союзников. Поскольку до и после обнародования решения (о передаче кассетных бомб — примечание URA.RU) они выразили противоположную позицию», — сообщила газета Il Fatto Quotidiano. Ранее стало известно, что США приняли решение передать Украине отборные кассетные снаряды. В Вашингтоне это объяснили помощью в контрнаступлении ВСУ. МИД РФ жестко высказался о намерении передать запрещенные боеприпасы. Ряд военных специалистов высказались о бесполезности данных типов вооружения на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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