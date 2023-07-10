FT: в ФРГ не заинтересованы в поражении Путина, в отличие от Польши

10 июля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Идеи о распаде России не интересуют Берлин, считает обозреватель Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии не заинтересованы в поражении президента РФ Владимира Путина и распаде страны, в отличие от Польши. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман. «За разговорами Польши о необходимости полного поражения Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться — это идея, которая не интересует Берлин», — пишет Рахман в статье для газеты Financial Times, ссылаясь на слова высокопоставленного немецкого дипломата. При этом автор отмечает, что американское и немецкое правительство относится с осторожностью к целям спецоперации и обеспечению мира. По мнению автора, желание Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, поскольку в нем уже есть два лагеря. Один из которых выступает за вхождение Киева, а другой — пытается продвинуть другие гарантии безопасности для Киева. Ранее Германия и Польша поссорились из-за обслуживания Вооруженных сил Украины. Между оборонными предприятиями стран возникли разногласия из-за цен на обслуживание танков Leopard. В Польше предложили стоимость диагностики танков в 100 тысяч евро, однако Германия предложила цену в 12 тысяч.

В Германии не заинтересованы в поражении президента РФ Владимира Путина и распаде страны, в отличие от Польши. Об этом рассказал обозреватель Гидеон Рахман. «За разговорами Польши о необходимости полного поражения Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться — это идея, которая не интересует Берлин», — пишет Рахман в статье для газеты Financial Times, ссылаясь на слова высокопоставленного немецкого дипломата. При этом автор отмечает, что американское и немецкое правительство относится с осторожностью к целям спецоперации и обеспечению мира. По мнению автора, желание Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, поскольку в нем уже есть два лагеря. Один из которых выступает за вхождение Киева, а другой — пытается продвинуть другие гарантии безопасности для Киева. Ранее Германия и Польша поссорились из-за обслуживания Вооруженных сил Украины. Между оборонными предприятиями стран возникли разногласия из-за цен на обслуживание танков Leopard. В Польше предложили стоимость диагностики танков в 100 тысяч евро, однако Германия предложила цену в 12 тысяч.