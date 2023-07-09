Тюменцы возвращаются домой после многочасовой задержки рейсов из Сочи

В тюменском Рощино восстановлено авиасообщение с Сочи

10 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Пассажиры прибывают из Сочи в Тюмень с задержкой от 8 до 16 часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы, застрявшие в Сочи из-за аномальных ливней и шторма, возвращаются домой. О том, что авиасообщение между Рощино и аэропортом Краснодарского края восстановлено, сообщает табло тюменского терминала. «В настоящий момент в статусе задержки рейс Nordwind Airlines, его прибытие запланировано на 00:20. Борта других авиакомпаний вылетели или успешно прибыли в Тюмень», — сообщает электронное табло. Известно, что аэропорт в сочи готов не только отправлять, но и принимать рейсы. Несколько бортов разных авиакомпаний отправились из Тюмени в этом направлении, задержка так же у рейса компании Nordwind Airlines. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных катаклизмов авиасообщение с Сочи было прервано.

Тюменцы, застрявшие в Сочи из-за аномальных ливней и шторма, возвращаются домой. О том, что авиасообщение между Рощино и аэропортом Краснодарского края восстановлено, сообщает табло тюменского терминала. «В настоящий момент в статусе задержки рейс Nordwind Airlines, его прибытие запланировано на 00:20. Борта других авиакомпаний вылетели или успешно прибыли в Тюмень», — сообщает электронное табло. Известно, что аэропорт в сочи готов не только отправлять, но и принимать рейсы. Несколько бортов разных авиакомпаний отправились из Тюмени в этом направлении, задержка так же у рейса компании Nordwind Airlines. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных катаклизмов авиасообщение с Сочи было прервано.