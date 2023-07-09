09 июля 2023

Тюменцы возвращаются домой после многочасовой задержки рейсов из Сочи

В тюменском Рощино восстановлено авиасообщение с Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры прибывают из Сочи в Тюмень с задержкой от 8 до 16 часов Фото:

Тюменцы, застрявшие в Сочи из-за аномальных ливней и шторма, возвращаются домой. О том, что авиасообщение между Рощино и аэропортом Краснодарского края восстановлено, сообщает табло тюменского терминала.

«В настоящий момент в статусе задержки рейс Nordwind Airlines, его прибытие запланировано на 00:20. Борта других авиакомпаний вылетели или успешно прибыли в Тюмень», — сообщает электронное табло.

Известно, что аэропорт в сочи готов не только отправлять, но и принимать рейсы. Несколько бортов разных авиакомпаний отправились из Тюмени в этом направлении, задержка так же у рейса компании Nordwind Airlines. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных катаклизмов авиасообщение с Сочи было прервано.

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Тюменцы, застрявшие в Сочи из-за аномальных ливней и шторма, возвращаются домой. О том, что авиасообщение между Рощино и аэропортом Краснодарского края восстановлено, сообщает табло тюменского терминала. «В настоящий момент в статусе задержки рейс Nordwind Airlines, его прибытие запланировано на 00:20. Борта других авиакомпаний вылетели или успешно прибыли в Тюмень», — сообщает электронное табло. Известно, что аэропорт в сочи готов не только отправлять, но и принимать рейсы. Несколько бортов разных авиакомпаний отправились из Тюмени в этом направлении, задержка так же у рейса компании Nordwind Airlines. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных катаклизмов авиасообщение с Сочи было прервано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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