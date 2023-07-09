Тюменцы возвращаются домой после многочасовой задержки рейсов из Сочи

Тюменцы, застрявшие в Сочи из-за аномальных ливней и шторма, возвращаются домой. О том, что авиасообщение между Рощино и аэропортом Краснодарского края восстановлено, сообщает табло тюменского терминала.
«В настоящий момент в статусе задержки рейс Nordwind Airlines, его прибытие запланировано на 00:20. Борта других авиакомпаний вылетели или успешно прибыли в Тюмень», — сообщает электронное табло.
Известно, что аэропорт в сочи готов не только отправлять, но и принимать рейсы. Несколько бортов разных авиакомпаний отправились из Тюмени в этом направлении, задержка так же у рейса компании Nordwind Airlines. Ранее URA.RU рассказало, что из-за погодных катаклизмов авиасообщение с Сочи было прервано.
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