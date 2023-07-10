10 июля 2023

В пермском аэропорту задерживают рейс в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, авиационная безопасность, самолет, служба авиационной безопасности
Вылет самолета в Азербайджан задержали на несколько часов Фото:

В пермском аэропорту Больше Савино на несколько часов задерживают рейс авиакомпании «ИрАэро» в Баку. Об этом информирует онлайн-табло.

«Номер рейса: IO 483 (Пермь — Баку). Время по расписанию: 05:55. Расчетное время: 08:45», — указано на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службе пермского аэропорта с просьбой раскрыть причины задержки авиарейса. Ответ ожидается.

Онлайн-табло свидетельствует, что время прибытия трех самолетов до Перми утром 11 июля также было перенесено. На 10 минут задерживается рейс из Антальи, на 2,5 часа — из Сочи и почти на три часа — из Баку.

Ранее сообщалось, что жители Прикамья не могут вылететь в Москву и Сочи. Тогда причиной задержки бортов стало позднее прибытие самолетов в аэропорт Большое Савино. Прямые авиаперелеты до столицы Азербайджана стали доступны пермякам с 30 мая.

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В пермском аэропорту Больше Савино на несколько часов задерживают рейс авиакомпании «ИрАэро» в Баку. Об этом информирует онлайн-табло. «Номер рейса: IO 483 (Пермь — Баку). Время по расписанию: 05:55. Расчетное время: 08:45», — указано на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службе пермского аэропорта с просьбой раскрыть причины задержки авиарейса. Ответ ожидается. Онлайн-табло свидетельствует, что время прибытия трех самолетов до Перми утром 11 июля также было перенесено. На 10 минут задерживается рейс из Антальи, на 2,5 часа — из Сочи и почти на три часа — из Баку. Ранее сообщалось, что жители Прикамья не могут вылететь в Москву и Сочи. Тогда причиной задержки бортов стало позднее прибытие самолетов в аэропорт Большое Савино. Прямые авиаперелеты до столицы Азербайджана стали доступны пермякам с 30 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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