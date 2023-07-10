В пермском аэропорту задерживают рейс в Баку

11 июля 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Вылет самолета в Азербайджан задержали на несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском аэропорту Больше Савино на несколько часов задерживают рейс авиакомпании «ИрАэро» в Баку. Об этом информирует онлайн-табло. «Номер рейса: IO 483 (Пермь — Баку). Время по расписанию: 05:55. Расчетное время: 08:45», — указано на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службе пермского аэропорта с просьбой раскрыть причины задержки авиарейса. Ответ ожидается. Онлайн-табло свидетельствует, что время прибытия трех самолетов до Перми утром 11 июля также было перенесено. На 10 минут задерживается рейс из Антальи, на 2,5 часа — из Сочи и почти на три часа — из Баку. Ранее сообщалось, что жители Прикамья не могут вылететь в Москву и Сочи. Тогда причиной задержки бортов стало позднее прибытие самолетов в аэропорт Большое Савино. Прямые авиаперелеты до столицы Азербайджана стали доступны пермякам с 30 мая.

В пермском аэропорту Больше Савино на несколько часов задерживают рейс авиакомпании «ИрАэро» в Баку. Об этом информирует онлайн-табло. «Номер рейса: IO 483 (Пермь — Баку). Время по расписанию: 05:55. Расчетное время: 08:45», — указано на сайте. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службе пермского аэропорта с просьбой раскрыть причины задержки авиарейса. Ответ ожидается. Онлайн-табло свидетельствует, что время прибытия трех самолетов до Перми утром 11 июля также было перенесено. На 10 минут задерживается рейс из Антальи, на 2,5 часа — из Сочи и почти на три часа — из Баку. Ранее сообщалось, что жители Прикамья не могут вылететь в Москву и Сочи. Тогда причиной задержки бортов стало позднее прибытие самолетов в аэропорт Большое Савино. Прямые авиаперелеты до столицы Азербайджана стали доступны пермякам с 30 мая.