10 июля 2023

Стало известно, что получила Турция от Швеции в обмен на членство в НАТО

HG: Турция получила от Швеции гарантии по террористам в обмен на членство в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз. Курган, флаг турции
Стокгольм также пообещал сотрудничать по вопросам евроинтеграции Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Швеция пообещала Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. Кроме того, Стокгольм будет оказывать содействие по вопросам евроинтеграции. Об этом сказано в документе, по которому в понедельник договорились обе страны.

«Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собрались на саммите НАТО в Вильнюсе. Со времен последнего саммита обе страны тесно сотрудничали, чтобы решить законные проблемы безопасности Турции. В рамках этого процесса Швеция изменила свою конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с терроризмом против РПК», — говорится в соответствующей документации, ее содержание приводит Haber Global.

Ранее стало известно, что Турция дала согласие на срочную передачу протокола о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в Турции предположили, что заявка будет одобрена уже этой осенью.

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Швеция пообещала Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. Кроме того, Стокгольм будет оказывать содействие по вопросам евроинтеграции. Об этом сказано в документе, по которому в понедельник договорились обе страны. «Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собрались на саммите НАТО в Вильнюсе. Со времен последнего саммита обе страны тесно сотрудничали, чтобы решить законные проблемы безопасности Турции. В рамках этого процесса Швеция изменила свою конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с терроризмом против РПК», — говорится в соответствующей документации, ее содержание приводит Haber Global. Ранее стало известно, что Турция дала согласие на срочную передачу протокола о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в Турции предположили, что заявка будет одобрена уже этой осенью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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