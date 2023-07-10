Стало известно, что получила Турция от Швеции в обмен на членство в НАТО

HG: Турция получила от Швеции гарантии по террористам в обмен на членство в НАТО

11 июля 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Стокгольм также пообещал сотрудничать по вопросам евроинтеграции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Швеция пообещала Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. Кроме того, Стокгольм будет оказывать содействие по вопросам евроинтеграции. Об этом сказано в документе, по которому в понедельник договорились обе страны. «Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собрались на саммите НАТО в Вильнюсе. Со времен последнего саммита обе страны тесно сотрудничали, чтобы решить законные проблемы безопасности Турции. В рамках этого процесса Швеция изменила свою конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с терроризмом против РПК», — говорится в соответствующей документации, ее содержание приводит Haber Global. Ранее стало известно, что Турция дала согласие на срочную передачу протокола о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в Турции предположили, что заявка будет одобрена уже этой осенью.

Швеция пообещала Турции перестать поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, в обмен на членство в НАТО. Кроме того, Стокгольм будет оказывать содействие по вопросам евроинтеграции. Об этом сказано в документе, по которому в понедельник договорились обе страны. «Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон собрались на саммите НАТО в Вильнюсе. Со времен последнего саммита обе страны тесно сотрудничали, чтобы решить законные проблемы безопасности Турции. В рамках этого процесса Швеция изменила свою конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с терроризмом против РПК», — говорится в соответствующей документации, ее содержание приводит Haber Global. Ранее стало известно, что Турция дала согласие на срочную передачу протокола о приеме Швеции в Североатлантический альянс. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в Турции предположили, что заявка будет одобрена уже этой осенью.