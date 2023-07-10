Вахтовиков из Кургана позвали на работу в Шереметьево за 100 тысяч рублей

11 июля 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Сотрудников заселят в общежитие рядом с аэропортом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Курганской области предложили работу вахтовым методом в столичном аэропорту Шереметьево. Работодатель обещает выплатить сотрудникам за вахту в 45 смен более 100 тысяч рублей, а также обеспечить ежедневным трехразовым питанием. «Работа вахтовым методом в международном аэропорту Шереметьево (Москва). Обязанности: фасовка бортового питания в контейнеры. Срок вахты на ваш выбор: от 35 до 90 смен и более. Зарплата: 112 500 рублей за 45 смен», — указано в разделе «Работа» на портале «Авито». В компании также предусмотрена выплата премии от пяти до восьми тысяч рублей за каждую новую вахту. К примеру, если первая вахта в 45 смен будет оплачена в полном объеме, то за вторую и каждую последующую выплата увеличится в размере от 117 500 до 120 500 рублей. Соискателям обещают предоставить форменную спецодежду и бесплатное жилье с возможностью размещения семейных пар. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее жителям региона предлагали работать в московском пансионате для престарелых. Курганским специалистам обещали зарплату от 57 тысяч рублей в месяц.

Жителям Курганской области предложили работу вахтовым методом в столичном аэропорту Шереметьево. Работодатель обещает выплатить сотрудникам за вахту в 45 смен более 100 тысяч рублей, а также обеспечить ежедневным трехразовым питанием. «Работа вахтовым методом в международном аэропорту Шереметьево (Москва). Обязанности: фасовка бортового питания в контейнеры. Срок вахты на ваш выбор: от 35 до 90 смен и более. Зарплата: 112 500 рублей за 45 смен», — указано в разделе «Работа» на портале «Авито». В компании также предусмотрена выплата премии от пяти до восьми тысяч рублей за каждую новую вахту. К примеру, если первая вахта в 45 смен будет оплачена в полном объеме, то за вторую и каждую последующую выплата увеличится в размере от 117 500 до 120 500 рублей. Соискателям обещают предоставить форменную спецодежду и бесплатное жилье с возможностью размещения семейных пар. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее жителям региона предлагали работать в московском пансионате для престарелых. Курганским специалистам обещали зарплату от 57 тысяч рублей в месяц.