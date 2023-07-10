10 июля 2023

Вахтовиков из Кургана позвали на работу в Шереметьево за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Сотрудников заселят в общежитие рядом с аэропортом Фото:

Жителям Курганской области предложили работу вахтовым методом в столичном аэропорту Шереметьево. Работодатель обещает выплатить сотрудникам за вахту в 45 смен более 100 тысяч рублей, а также обеспечить ежедневным трехразовым питанием.

«Работа вахтовым методом в международном аэропорту Шереметьево (Москва). Обязанности: фасовка бортового питания в контейнеры. Срок вахты на ваш выбор: от 35 до 90 смен и более. Зарплата: 112 500 рублей за 45 смен», — указано в разделе «Работа» на портале «Авито».

В компании также предусмотрена выплата премии от пяти до восьми тысяч рублей за каждую новую вахту. К примеру, если первая вахта в 45 смен будет оплачена в полном объеме, то за вторую и каждую последующую выплата увеличится в размере от 117 500 до 120 500 рублей. Соискателям обещают предоставить форменную спецодежду и бесплатное жилье с возможностью размещения семейных пар. Проезд к месту работы будет компенсирован.

Ранее жителям региона предлагали работать в московском пансионате для престарелых. Курганским специалистам обещали зарплату от 57 тысяч рублей в месяц.

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Жителям Курганской области предложили работу вахтовым методом в столичном аэропорту Шереметьево. Работодатель обещает выплатить сотрудникам за вахту в 45 смен более 100 тысяч рублей, а также обеспечить ежедневным трехразовым питанием. «Работа вахтовым методом в международном аэропорту Шереметьево (Москва). Обязанности: фасовка бортового питания в контейнеры. Срок вахты на ваш выбор: от 35 до 90 смен и более. Зарплата: 112 500 рублей за 45 смен», — указано в разделе «Работа» на портале «Авито». В компании также предусмотрена выплата премии от пяти до восьми тысяч рублей за каждую новую вахту. К примеру, если первая вахта в 45 смен будет оплачена в полном объеме, то за вторую и каждую последующую выплата увеличится в размере от 117 500 до 120 500 рублей. Соискателям обещают предоставить форменную спецодежду и бесплатное жилье с возможностью размещения семейных пар. Проезд к месту работы будет компенсирован. Ранее жителям региона предлагали работать в московском пансионате для престарелых. Курганским специалистам обещали зарплату от 57 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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