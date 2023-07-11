Единственный производитель БМП в РФ из Кургана досрочно выполнил гособоронзаказ

Техника, произведенная на курганском заводе, уже передана в распоряжение Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», досрочно выполнил заказ, передав Минобороны РФ очередную партию БМП-3 и БМП-2М. Срок окончания контракта был намечен на ноябрь текущего года, пояснили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

«КМЗ опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне были закрыты контракты с Минобороны РФ как по поставке новых БМП-3, так и модернизированных БМП-2М (с боевым модулем „Бережок“). Срок контрактов истекал в ноябре 2023 года», — пояснили представители холдинга в беседе с РИА Новости.

На курганском оборонном предприятии за первое полугодие это года уже изготовили 95% продукции от общего объема, выпускаемого в 2022 году. Исполнительный директор КМЗ Петр Тюков пообещал до 2024 года нарастить выпуск боевых машин еще на 30%.

Чтобы добиться таких показателей, сотрудники завода трудятся на производстве почти год шесть дней в неделю по 12 часов, на некоторых участках работа выстроена посменно и не прекращается ни на минуту. По данным на начало апреля, средняя зарплата заводчан составляла 70-80 тысяч рублей в месяц. В июне появилась информация, что машину БМД-4М протестировали в зоне проведения спецоперации. Десантникам при помощи техники, произведенной в Кургане, удалось уничтожить наблюдательный пункт противника.