Курганский оборонный завод перешел на круглосуточный режим работы

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную технику, ради выполнения гособоронзаказа перешел на круглосуточный режим работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.
«ПАО „Курганмашзавод“ производит и поставляет заказчику бронетехнику в соответствии с потребностями государственного оборонного заказа. Для его выполнения предприятие работает круглосуточно в несколько смен», — рассказали на предприятии.
Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» сотрудникам запретили пользоваться иностранными мессенджерами. По данным пресс-службы предприятия, запрет связан с повышенным уровнем информационной безопасности на заводе. Также сообщалось, что КМЗ с рабочей поездки посетил Дмитрий Медведев. В ходе визита зампредседателя Совбеза РФ проверил, как выполняется гособоронзаказ. После его приезда на предприятии дополнительно ввели рабочие дни по субботам. До этого на заводе из-за госзаказа вводился многосменный режим работы.
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