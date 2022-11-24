Курганский оборонный завод перешел на круглосуточный режим работы

25 ноября 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

НА КМЗ работают круглосуточно, чтобы выполнить гособоронзаказ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную технику, ради выполнения гособоронзаказа перешел на круглосуточный режим работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ. «ПАО „Курганмашзавод“ производит и поставляет заказчику бронетехнику в соответствии с потребностями государственного оборонного заказа. Для его выполнения предприятие работает круглосуточно в несколько смен», — рассказали на предприятии. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» сотрудникам запретили пользоваться иностранными мессенджерами. По данным пресс-службы предприятия, запрет связан с повышенным уровнем информационной безопасности на заводе. Также сообщалось, что КМЗ с рабочей поездки посетил Дмитрий Медведев. В ходе визита зампредседателя Совбеза РФ проверил, как выполняется гособоронзаказ. После его приезда на предприятии дополнительно ввели рабочие дни по субботам. До этого на заводе из-за госзаказа вводился многосменный режим работы.

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную технику, ради выполнения гособоронзаказа перешел на круглосуточный режим работы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ. «ПАО „Курганмашзавод“ производит и поставляет заказчику бронетехнику в соответствии с потребностями государственного оборонного заказа. Для его выполнения предприятие работает круглосуточно в несколько смен», — рассказали на предприятии. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» сотрудникам запретили пользоваться иностранными мессенджерами. По данным пресс-службы предприятия, запрет связан с повышенным уровнем информационной безопасности на заводе. Также сообщалось, что КМЗ с рабочей поездки посетил Дмитрий Медведев. В ходе визита зампредседателя Совбеза РФ проверил, как выполняется гособоронзаказ. После его приезда на предприятии дополнительно ввели рабочие дни по субботам. До этого на заводе из-за госзаказа вводился многосменный режим работы.