Российские военные сорвали движение двух взводов ВСУ

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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
Олег Чехов заявил, что российские силы уничтожили западную технику ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы группировки «Восток» уничтожили взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, в районе северо-западнее Старомайорского также была уничтожена группа ВСУ.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново», — заявил Чехов. По его словам, украинская группа была уничтожена вместе с техникой.

Чехов подчеркнул, что второй взвод ВСУ был уничтожен в районе северо-западнее Старомайорского. «Понеся потери, противник отступил», — отметил он. Чехов сообщил, что танковый экипаж «Восток» пресек пять атак со стороны ВСУ и поразил западную технику на Времевском выступе.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступательных действий ВСУ на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях были успешно предотвращены российскими силами, передает «Ридус». Российские военнослужащие уничтожили почти пять тысяч иностранных наемников, большинство из которых прибыли из США, Канады и европейских стран, передает RT.

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Российские силы группировки «Восток» уничтожили взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, в районе северо-западнее Старомайорского также была уничтожена группа ВСУ. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново», — заявил Чехов. По его словам, украинская группа была уничтожена вместе с техникой. Чехов подчеркнул, что второй взвод ВСУ был уничтожен в районе северо-западнее Старомайорского. «Понеся потери, противник отступил», — отметил он. Чехов сообщил, что танковый экипаж «Восток» пресек пять атак со стороны ВСУ и поразил западную технику на Времевском выступе. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступательных действий ВСУ на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях были успешно предотвращены российскими силами, передает «Ридус». Российские военнослужащие уничтожили почти пять тысяч иностранных наемников, большинство из которых прибыли из США, Канады и европейских стран, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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