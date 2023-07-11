Российские военные сорвали движение двух взводов ВСУ

11 июля 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Олег Чехов заявил, что российские силы уничтожили западную технику ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы группировки «Восток» уничтожили взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, в районе северо-западнее Старомайорского также была уничтожена группа ВСУ. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново», — заявил Чехов. По его словам, украинская группа была уничтожена вместе с техникой. Чехов подчеркнул, что второй взвод ВСУ был уничтожен в районе северо-западнее Старомайорского. «Понеся потери, противник отступил», — отметил он. Чехов сообщил, что танковый экипаж «Восток» пресек пять атак со стороны ВСУ и поразил западную технику на Времевском выступе. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступательных действий ВСУ на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях были успешно предотвращены российскими силами, передает «Ридус». Российские военнослужащие уничтожили почти пять тысяч иностранных наемников, большинство из которых прибыли из США, Канады и европейских стран, передает RT.

Российские силы группировки «Восток» уничтожили взвод бойцов ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, в районе северо-западнее Старомайорского также была уничтожена группа ВСУ. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ вскрыто и предотвращено выдвижение до взвода боевиков в направлении южнее Водяново», — заявил Чехов. По его словам, украинская группа была уничтожена вместе с техникой. Чехов подчеркнул, что второй взвод ВСУ был уничтожен в районе северо-западнее Старомайорского. «Понеся потери, противник отступил», — отметил он. Чехов сообщил, что танковый экипаж «Восток» пресек пять атак со стороны ВСУ и поразил западную технику на Времевском выступе. Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступательных действий ВСУ на донецком, южно-донецком и краснолиманском направлениях были успешно предотвращены российскими силами, передает «Ридус». Российские военнослужащие уничтожили почти пять тысяч иностранных наемников, большинство из которых прибыли из США, Канады и европейских стран, передает RT.